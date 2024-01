BBB 24: Wanessa surpreende com confissão sobre Dado Dolabella: "Sete chaves"

Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo confessa que manteve história com Dado Dolabella ‘guardada a sete chaves’ durante seu casamento

Durante a madrugada desta sexta-feira, 26, Wanessa Camargo voltou a comentar sobre seu atual relacionamento durante o confinamento no Big Brother Brasil 24. Surpreendendo a todos, a cantora admitiu que por anos 'guardou' sua história com o ator e cantor Dado Dolabella, inclusive durante seu antigo casamento.

Em uma conversa com MC Bin Laden, Wanessa confessou que nunca foi capaz de esquecer seu relacionamento com o artista. Além disso, a cantora, que costuma ser discreta sobre sua vida amorosa, explicou que nunca sentiu o mesmo por ninguém, incluindo seu ex-marido: "Eu vivi, casei, me apaixonei muito pelo meu ex-marido, vivi intensamente com ele”, iniciou.

“Mas eu tinha no meu coração uma história guardada a sete chaves lá no fundo que era intocável. E era um sentimento que nunca senti por ninguém", Wanessa revelou. "Mesmo que eu nunca mais vivesse, pode ocorrer de eu nunca mais viver essa história, mas sempre ia ter um lugar especial", a sister se derreteu por seu atual namorado.

Durante a conversa, Bin elogiou o relacionamento da cantora e ela ainda completou: "Foi história de filme", disse Wanessa, que assumiu o namoro com Dado nos anos 2000. Na época, eles viveram um relacionamento conflituoso e decidiram colocar um ponto final após quatro anos juntos, antes de reatarem após duas décadas distantes.

Durante esse período, Wanessa iniciou um novo relacionamento e se casou com o pai de seus dois filhos, João Francisco, de nove anos, e José Marcus, que está com 12. No entanto, essa união também chegou ao fim após 17 anos juntos. Pouco tempo depois, ela reencontrou Dado durante uma viagem com amigos e eles não se desgrudaram mais.

Enquanto está confinada na casa mais vigiada do Brasil, ela já compartilhou alguns detalhes de seu relacionamento com o ator. Segundo a cantora, a relação deles já é praticamente um casamento: “Não sou casada, mas quase casada. Porque é um relacionamento muito sério, muito comprometido, muito amoroso, muito tudo”, disse emocionada.

Wanessa Camargo revela se pretende ter filhos com Dado Dolabella:

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração sobre os planos de aumentar sua família durante o confinamento no Big Brother Brasil 24. A sister confessou que planeja ter mais filhos com seu atual namorado, o ator e cantor Dado Dolabella. Durante uma conversa na área externa da casa, ela avaliou que pode ter um filho com uma grande diferença de idade entre seus herdeiros.