BBB 24: Wanessa revela quem indica para o paredão se for líder

Já pensando na prova do líder da noite desta quinta-feira, 25, Wanessa Camargo revela quem está em seu alvo para ir direto para o paredão

A cantora Wanessa Camargo já tem seu novo alvo para o paredão da semana no BBB 24, da Globo. Em uma conversa com Yasmin Brunet, ela contou quem pode indicar direto para a berlinda caso vença a prova do líder desta quinta-feira, 25.

Yasmin perguntou se Wanessa indicaria o Davi novamente para o paredão, pois ele já foi para a berlinda duas vezes. E a cantora confirmou.

“De novo. Ele mentiu. Não acho educado o que ele faz. Ele é passivo agressivo. Conheço gente lá fora assim. Te faz ser a errada”, declarou.

Wanessa relembra separação de Dado Dolabella

Durante a festa do BBB 24, da Globo, na madrugada desta quinta-feira, 25, a cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao contar uma história do seu amor com o ator Dado Dolabella. Ao ouvir a música A Última Noite, de Jão, ela relembrou de quando eles se separaram há 20 anos.

Em uma conversa, Wanessa contou que associou a letra da canção com sua última noite dom Dado antes de colocarem um ponto final no relacionamento e seguirem com suas vidas. “Essa música… Teve uma vez com o Dado, e a gente não sabia se a gente ia dar certo ou não. Eu pensava nessa noite e na minha noite de vinte anos atrás com ele, foi isso. Que eu sabia que era a última noite das nossas vidas, mas ele não sabia”, disse ela.

E completou: “E logo depois eu conheci meu ex-marido, a vida que foi. E eu sabia que era a última noite, eu sentia isso. E aí quando eu ouvia essa música, eu chorava”. Logo depois, ela foi curtir a música na pista de dança.

Vale lembrar que Wanessa e Dado viveram um namoro há 20 anos, quando eram adolescentes. Depois que ela se separou do marido há poucos anos, os dois reataram o namoro e estão juntos até hoje.