BBB 24: Wanessa revela que ficou sem dinheiro: 'Tive que pedir'

Em conversa com sisters, Wanessa revela que ficou sem dinheiro e precisou pedir PIX; cantora surpreendeu participantes com perrengue financeiro

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu com mais uma revelação sobre sua vida fora do BBB 24. Em conversa com sisters, a artista contou que certa vez ficou sem dinheiro e que precisou até pedir um PIX na ocasião.

Segundo a herdeira de Zezé Di Camargo, a conta dela não tem valores altos, ela deixa pouco dinheiro disponível. "Eu sempre deixo 500 reais na minha conta. É o meu limite", falou ela. "Lá fora?", perguntou Deniziane.

"Lá fora a conta da Wanessa deve ser R$ 60 mil", especulou Beatriz. "Vai achando, vai achando! Vou contar umas coisas pra vocês lá fora que vocês vão dar risada. Eu já tive [que pedir], tá? 'Alguém faz um pix pra mim?'", contou a cantora.

"Mas porque seu cartão estava bloqueado, alguma coisa assim?", questionou Alane. "Não, eu não tinha dinheiro mesmo. Por isso que eu não falo. Se eu falar, ninguém acredita", explicou a famosa.

Wanessa entra em crise e teme pela sua reputação

A cantora Wanessa Camargo acordou bem reflexiva na quarta-feira, 14, após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi, seu alvo na casa, a famosa começou a repensar sua estadia no reality show.

Depois de revelar seu real motivo de ter aceitado entrar no programa, não sendo pelo dinheiro, a artista se mostrou bastante preocupada com sua imagem. A herdeira de Zezé Di Camargo comentou que teme pelos filhos fora da casa.

"Para a gente, cada dia a mais aqui sem o Brasil querer é muito problemático. E outra coisa, tenho dois filhos pequenos, não quero eles pagando nenhum preço por minha escolha de estar aqui. Eu vim para melhorar muita coisa na nossa vida. Se isso não vai acontecer, tchau, quero estar fora daqui", analisou Wanessa em conversa com Rodriguinho, Yasmin Brunet e Lucas Henrique. Leia mais aqui.