BBB 24: Wanessa revela músicas que escreveu para Dado: "Era impossível"

Wanessa contou para Yasmin algumas músicas que escreveu para seu amado anos atrás

Em conversa com Yasmin durante a noite desta terça-feira, 23, Wanessa contou algumas músicas que escreveu para Dado Dolabella, seu namorado.

Na cozinha, as sisters do BBB 24 falavam sobre as músicas que escolheram como suas favoritas e a cantora disse que optou por algumas que a faziam lembrar do amado.

"E as minhas que lembram ele. As minhas que eu fazia para ele, obviamente". Yasmin cita a música 'Fragmentos' e Wanessa confirma: "'Fragmentos' foi feita e a gente não estava junto. Ele nem imaginava, mas lembrava a minha história, entendeu?"

A filha de Zezé relembrou como era um 'amor impossível'. "Um amor que sempre vai ser amor, mas nunca vai dar certo ficar junto. Na minha cabeça, né? Era muito impossível estar junto. Vai ficar como uma lembrança boa, de um grande amor que passou", contou.

A artista revelou que a música 'Não Resisto a Nós Dois' também foi escrita para Dado: "Eu lembrava dele".A modelo questionou como era a música e Wanessa cantou e explicou alguns trechos. "Uma briga interna que eu tinha", acrescentou.