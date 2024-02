BBB 24: Wanessa revela motivo de ter ido para reality: 'Propósito'

Após permanência de Davi no BBB 24, Wanessa revela motivo de ter ido para o programa; cantora fez reflexão profunda sobre escolha

A cantora Wanessa Camargo acordou reflexiva nesta quarta-feira, 14, após o último paredão que eliminou seu amigo Marcus Vinicius. Em conversa com Yasmin Brunet, a famosa falou sobre ter entrado no BBB 24.

Segundo a herdeira de Zezé Di Camargo, seu propósito no programa não é ganhar dinheiro ou ficar até a final. A namorada de Dado Dolabella teria aceitado entrar por outras motivações. "Não tem nada a ver com prêmio, não tem nada a ver com a final, não tem nada a ver com ficar até a final", explicou a artista.

"Não estou conseguindo conversar direito, sabe? Aqui, eu sinto que as palavras não estão fazendo sentido para mim. Não estou conseguindo montar uma ideia que faça sentido", disse a carioca. "Aqui dentro?", perguntou Wanessa. "Aqui no programa", afirma a modelo.

"Para fora ou mais para dentro de você?", questinou a cantora. "Os dois", respondeu Yasmin. A cantora também disse: "Eu acho que aqui a gente tem que começar a organizar tempo para gente, sabe? Para gente organizar, é importante a solitude aqui também. Achar um espaço para a solitude também. Para mim, está se organizando tudo de ontem para hoje."

Em seguida, a modelo perguntou: "Como assim?". A cantora disse: "Infelizmente, eu não vou poder te dizer aqui. Mas eu vou te dizer fora muita coisa que estou vendo...Agora estou entendendo porque eu vim para cá." E prosseguiu: "Não tem nada a ver com prêmio, não tem nada a ver com a final, não tem nada a ver com ficar até a final."

Yasmin ainda perguntou: "Mas é para você ou para...". A cantora interrompe: "Para a minha vida. Agora estou entendendo o propósito de eu ter vindo para cá, que eu não vou cumprir aqui, mas vou cumprir fora."

Wanessa diz que não é vilã e pede paredão

A cantora Wanessa Camargo refletiu após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi na casa, seu principal alvo no jogo, a artista comentou sobre não acreditar ser a vilã da edição e querer ir ao paredão para entender melhor o que possa estar acontecendo.

Durante a conversa com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Isabelle, a namorada de Dado Dolabella falou sobre seus herdeiros. "Estou longe dos meus filhos para fazer isso? É isso mesmo? Não, não, não. Não vim para isso", afirmou a cantora. Veja mais aqui.

Fora da casa, Zilu Camargo fez um alerta para os internautas sobre a sua filha. Confinada no BBB 24, a cantora tem se envolvido em algumas polêmicas dentro da casa e que acabam sendo comentadas fora do reality.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Dado Dolabella, namorado de Wanessa, sempre opina sobre as situações dentro do BBB 24. Inclusive, o ator fica pedindo a expulsão de Davi e mandando até recado para a esposa do motorista de aplicativo. Veja o recado de Zilu aqui.