BBB 24: Wanessa revela motivo de não morar com o namorado, Dado Dolabella

No Big Brother Brasil 24, Wanessa abriu o jogo e contou motivo de não morar com Dado Dolabella

Wanessa revelou não morar com o namorado, Dado Dolabella. Em conversa com Marcus Vinicius e Deniziane na área externa da casa na noite desta terça-feira, 30, a cantora contou que os dois são muito diferentes, além de contar o principal motivo de não morarem juntos.

Os brothers falavam sobre a vida quando o assunto se tornou morar com outras pessoas. "Você tem que morar com gente parecida com você. Se morar com gente diferente, meu filho...", disse Anny.

"Nossa, eu e Dado, a gente é muito diferente", afirmou Wanessa. "Eu sou da noite, ele é do dia. Ele é bagunceiro, eu sou organizada. A gente é totalmente diferente", completou.

Após a fisioterapeuta contar que sua companheira de casa é parecida com ela, a artista completou: "Mas isso é menos importante. A gente se ajeita, entendeu?".

Anny perguntou se os dois moram juntos."Agora não, ele está em um apartamento em São Paulo também. Mas, assim, fica tanto comigo que, praticamente...", contou."Mora junto, né?', completou

Wanessa concorda e explica o porquê não mora com Dado: "E porque não dá para ele ficar lá, porque estou com as crianças, né? Só quando eu não estou com as crianças, mas eu fiquei muito com as crianças nesse segundo semestre. O pai teve que viajar muito".