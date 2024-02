BBB 24: Wanessa repreende Yasmin e modelo rebate: 'Vai ter que aceitar'

Fora da prova de resistência, Yasmin Brunet avisou para Wanessa Camargo que não será impedida de colocar um plano em prática no BBB 24

Durante a madrugada desta sexta-feira, 09, alguns brothers que saíram da prova de resistência do BBB 24, da Globo, se reuniram na área externa da casa para bater um papo sobre o jogo. MC Bin Laden, então, recordou que Yasmin Brunet considerou colocá-los no 'Tá com Nada' - quando todos os participantes vão para a Xepa, e a intenção da modelo foi criticada por seus aliados.

Na varanda, o funkeiro citou o plano de Yasmin e afirmou que a sister não teria mais motivos para colocá-lo em prática. "Não vamos para o 'Tá com Nada' essa semana", comentou o cantor. "Por que?" questionou Wanessa Camargo.

Em seguida, Pitel explicou para a artista a intenção de Yasmin Brunet. "Não, ela não vai não. Amarro ela na cama. Amiga, não posso ficar sem banana não", apontou a filha de Zilu Camargo. Yasmin, no entanto, rebateu a fala da amiga: "Wanessa, desculpa, se eu tiver que fazer isso você vai ter que aceitar", disparou ela.

"Não tem que fazer isso, é uma viagem da sua cabeça", opinou Rodriguinho. A modelo, então, explicou aos brothers que a atitude não faz mais parte de seus planos nos próximos dias. "Não mais. Eu ia para o 'Tá com Nada' em uma condição, vocês sabem as condições. Relaxa", avisou Yasmin Brunet.

Vale lembrar que a sister levantou a possibilidade de colocar toda a casa no 'Tá com Nada' após Davi atender o Big Fone no último domingo, 04, e entregar uma pulseira vermelha para ela. Na ocasião, Yasmin, que estava na Xepa, afirmou que comeria algum alimento do VIP, mas foi impedida por amigos.

Wanessa explica atitude em prova do líder e se desculpa com Davi

Na cozinha do BBB 24, da Globo, a cantora Wanessa Camargo aproveitou a presença de alguns brothers para comentar sobre a prova de resistência, que iniciou na noite de quinta-feira, 08, e segue até este momento. No cômodo da casa mais vigiada do país, a artista se desculpou com Davi por uma situação durante a dinâmica.

"Pelo menos eu fiquei umas cinco horas", observou a filha de Zilu Camargo. "Pra mim, a Wanessa desistia… ela estava sempre ali, se acordando", comentou Davi. "Teve uma hora que eu tive que bater na minha cara [para acordar]", revelou a sister.

E continuou: "O jeito que eu fico ali é legal, relaxa e não dá dor no corpo, mas é perigoso que é um jeito tão relaxado...". Na sequência, Isabelle e Davi elogiaram a prova do líder: "Eu achei que ela foi simples para eu ter perdido como perdi. Mas era legal, adrenalizante", opinou a Cunhã.

Wanessa Camargo, então, recordou uma atitude sua durante a atividade e pediu desculpas para o motorista de aplicativo. "Desculpa aquele negócio da caixa que eu te falei, porque eu ficava irritada quando pegavam as caixas", disse ela. "É normal, é jogo, vai fazer o quê?", respondeu Davi.