BBB 24: Wanessa entra em crise e teme pela sua reputação: 'Problemático'

A cantora Wanessa Camargo acordou bem reflexiva nesta quarta-feira, 14, após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi, seu alvo na casa, a famosa começou a repensar sua estadia no reality show.

Depois de revelar seu real motivo de ter aceitado entrar no programa, não sendo pelo dinheiro, a artista se mostrou bastante preocupada com sua imagem. A herdeira de Zezé Di Camargo comentou que teme pelos filhos fora da casa.

"Para a gente, cada dia a mais aqui sem o Brasil querer é muito problemático. E outra coisa, tenho dois filhos pequenos, não quero eles pagando nenhum preço por minha escolha de estar aqui. Eu vim para melhorar muita coisa na nossa vida. Se isso não vai acontecer, tchau, quero estar fora daqui", analisou Wanessa em conversa com Rodriguinho, Yasmin Brunet e Lucas Henrique.

"É o que eu falo, a gente tem filho, se aperta o botão ali e os amiguinhos do Jader 'ah, seu pai, bunda mole, desistiu'... falar uma besteira... a gente aqui sem o Brasil tá querendo a gente aqui é uma m****", concordou o cantir.

O músico continuou o raciocínio: "É diferente de você [Lucas Henrique]. Se a gente tá aqui e o Brasil já não gosta de mim, já quer que eu saia e eu tô aqui, cada dia que passa para mim é uma droga. Quando eu sair, para reverter isso, cada dia é pior". "Também, tava pensando isso agora, não tô mais na neura de ir para o Paredão", comentou Yasmin.

A cantora Wanessa Camargo refletiu após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi na casa, seu principal alvo no jogo, a artista comentou sobre não acreditar ser a vilã da edição e querer ir ao paredão para entender melhor o que possa estar acontecendo.

Durante a conversa com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Isabelle, a namorada de Dado Dolabella falou sobre seus herdeiros. "Estou longe dos meus filhos para fazer isso? É isso mesmo? Não, não, não. Não vim para isso", afirmou a cantora. Veja mais aqui.

Fora da casa, Zilu Camargo fez um alerta para os internautas sobre a sua filha. Confinada no BBB 24, a cantora tem se envolvido em algumas polêmicas dentro da casa e que acabam sendo comentadas fora do reality.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Dado Dolabella, namorado de Wanessa, sempre opina sobre as situações dentro do BBB 24. Inclusive, o ator fica pedindo a expulsão de Davi e mandando até recado para a esposa do motorista de aplicativo. Veja o recado de Zilu aqui.