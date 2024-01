BBB 24: Produção comete erro crasso e Wanessa é eliminada duas vezes

Wanessa é vítima de erro da produção logo na estreia do BBB24; primeira prova segue rolando na casa

Uma situação inusitada rolou na madrugada desta terça-feira, 9, durante a primeira prova do BBB24. Isso porque a cantora Wanessa Camargo acabou sendo eliminada duas vezes da competição.

Tudo começou quando a artista foi excluída da prova logo nas primeiras horas de disputa, por volta das 2h da madrugada. Só que uma revisão da produção recolocou a cantora na disputa. A produção assumiu o erro.

"Atenção. Na última rodada, o cronômetro não disparou para iniciar uma rodada. Sendo assim, rodada anulada. Wanessa vai ter que voltar para a prova", disseram em um aviso sonoro para os brothers.

A situação, porém, acabou não fazendo diferença na disputa. Isso porque apenas poucas horas depois, Wanessa foi eliminada novamente ao apertar o botão fora de hora, algo que não era permitido. Ela deixou a disputa e perdeu a chance de levar um carro zero quilômetro.

Veja vídeos:

Amores, Wanessa foi eliminada da prova, mas a rodada foi anulada e ela retornou. 🙏



SEGUIMOS NA COMPETIÇÃO! 🥳



(🎥 Reprodução: Globoplay)#TeamWanessaCamargo 🌷 #BBB24pic.twitter.com/vcRvHv3p3r — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) January 9, 2024

Wanessa revela motivo para aceitar convite do BBB24:

A cantora Wanessa Camargo contou um pouco de sua história durante sua apresentação aos colegas de confinamento. Sempre muito sincera, a artista revelou o que a fez aceitar o convite de Boninho para o reality show. Ao longo de seu discurso, a filha de Zezé Di Camargo contou o motivo pelo qual aceitou a proposta para participar do BBB 24.

"Acho que muita gente está aqui por isso também, porque dá uma mexida quando as coisas não estão... sabe? Eu chacoalhei, me separei, me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, retomei minha força", declarou Wanessa Camargo.