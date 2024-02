BBB 24: Wanessa diz que deseja que outras pessoas façam comida para ela

Rejeitando comida feita por Davi, Wanessa diz que prefere que outros brothers façam seus alimentos; cantora não quer favores do motorista

A cantora Wanessa Camargo não quer que Davi continue fazendo sua comida, caso entre no mesmo grupo que ele. Em uma conversa com MC Bin Laden, a artista comentou que não gostaria de ir para o VIP com o brother.

A integrante do Camarote então explicou para o colega de profissão o motivo de não querer ficar no mesmo grupo que o motorista de aplicativo. "Não ia me sentir bem sabendo que poderia votar nele [Davi] de novo", falou.

A filha de Zezé Di Camargo então relembrou que não quis comer o almoço feito por Davi após discutirem. "Não sinto vontade de ter um agrado dele quando estou mirando nele", compartilhou sua opinião.

A namorada de Dado Dolabella falou mais sobre sua opinião. "Quando eu estava na Xepa, não queria ele cozinhando toda hora para mim. Queria que outras pessoas fizessem a comida para mim", contou que prefere que outras pessoas façam.

Wanessa muda de ideia em relação a Davi: 'Menino prestativo'

Na manhã desta sexta-feira, 02, Wanessa mudou de postura e resolveu se acertar com Davi. Em uma conversa, ela explicou o motivo do moço ter lhe despertado "gatilhos" e falou sobre querer vê-lo diferente no jogo.

"Independente de jogo, eu acho você uma pessoa guerreira, acho um menino que não deve ter tido uma vida fácil, é batalhador, está aqui no Big Fone. Isso é bonito em você. Você é um menino prestativo, tem gente que se incomoda, eu falei: ele tem TOC, ele precisa, não consegue ficar parado. Tem coisas que eu acho que são vivências do jogo, que são desesperadas, que eu vejo você como menino, assim como você pode me ver como uma chata", disse ela.

Davi então respondeu: "Você tem sua opinião referente a mim, eu tenho a minha referente a você". "Sim, tudo certo. Eu queria te tirar desse lugar porque eu não quero guardar uma coisa que nem é real. Não queria te deixar nesse lugar que foi gatilho para mim", completou Wanessa.

