BBB 24: Wanessa desabafa sobre sua situação financeira: "Devendo um monte"

Em conversa com Yasmin Brunet, Wanessa Camargo conversa sobre o prêmio do BBB 24 e desabafa sobre sua atual situação financeira; veja!

Após sua mãe comentar sobre sua situação financeira, Wanessa Camargo tocou no assunto dentro da casa do BBB 24, da Globo. Em conversa com Yasmin Brunet, a cantora desabafou sobre a falta de dinheiro e discutiu sobre o motivo que lhe levou a participar do reality show.

O assunto surgiu quando a modelo disse que o programa era mais fácil para quem já tem boas condições financeiras fora do programa. "Na verdade, eu acho que é mais difícil pra quem tá aqui e tem filho, mas já tem uma vida estruturada lá fora, do que quem tá aqui com filho, querendo estruturar a vida para o filho. É mais difícil para quem já tem, porque é só sair e tem. E as outras pessoas, quanto mais continuarem aqui, mais vão poder dar, sabe?", opinou Brunet.

Logo em seguida, Wanessa confessou que a sua situação financeira era um motivo que lhe levou a embarcar no BBB. "Parte do meu motivo de estar aqui é isso. É que se eu falar... Você ser 'herdeira', né, dá uma visão. Ok, o dia que eu for. Mas eu não sou", desabafou a filha de Zezé di Camargo.

Mesmo com o pai famoso, a cantora afirmou que cuida de suas próprias finanças há anos. "Hoje quem paga minhas contas sou eu. Eu tô devendo um monte, porque a gente tem que parar [com a carreira], né?", revelou Wanessa.

Mãe de Wanessa Camargo fala sobre a situação financeira da filha

Antes de Wanessa falar sobre a sua situação financeira na casa do BBB 24, sua mãe, Zilu Camargo, falou detalhes sobre as finanças da filha fora do programa. A influenciadora digital criticou a falta de posicionamento da herdeira no confinamento e contou que a herdeira está sofrendo muitos julgamentos.

Segundo a ex-mulher de Zezé di Camargo, Wanessa está em busca do prêmio para restabelecer sua situação financeira: "As pessoas pensam que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, que ela é bem resolvida financeiramente. Ela não é. É uma pessoa que está trabalhando, está lutando”, disse a mãe da artista.

“Ela tem dois filhos para criar, teve uma separação. Está em busca, financeiramente, de se ajustar", Zilu defendeu a participação de sua herdeira, que é mãe de João Francisco, de 9 anos, José Marcus, de 12, frutos de seu antigo casamento.