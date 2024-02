BBB 24: Wanessa desabafa após reflexão de Davi sobre trajetória no reality

Após uma conversa com Davi, Wanessa refletiu sobre sua trajetória dentro do BBB 24: 'Talvez eu não escreva uma grande história'

A sister Wanessa Camargo fez um breve desabafo durante a madrugada desta sexta-feira, 16, a respeito de uma conversa que teve com Davi mais cedo no BBB 24, da Globo. Isso porque uma reflexão dita pelo brother a fez ficar bastante pensativa sobre a sua trajetória dentro do reality show.

Na ocasião, o motorista de aplicativo havia dito que 'grandes escritores podem escrever histórias pequenas, enquanto pequenos escritores podem ser autores de grandes histórias'. Em um bate-papo com Alane, Beatriz e Deniziane, a cantora concluiu que talvez não esteja escrevendo uma grande história no programa.

Ela, então, explicou o ponto de vista de Davi: "Na cabeça dele, pequenos são pessoas que não se acham nada, são humildes. Os grandes seriam eu, Rodriguinho, Bin... Pessoas que já chegam conhecidas. Até a cunhã [Isabelle] que já era uma pessoa conhecida", relatou a artista para as sisters.

E completou: "Mas eu vou fazer um adendo, a gente conversando eu falei: 'todos aqui têm a possibilidade de escrever uma grande história, mas o exemplo vai ser aqui dentro. Então, o que eu estou aprendendo e vivendo aqui nos últimos dias, talvez eu não escreva uma grande história no programa, mas eu vou escrever uma grande história na minha vida", pontuou.

Na sequência, Wanessa Camargo afirmou que levará a experiência que teve no confinamento como grande aprendizado em todas as áreas de sua vida.

"Eu vou aproveitar tudo o que eu escrevi aqui dentro com humildade, olhar e entender. Seja meu tempo com os meus filhos, de aceitar quando as coisas não são do jeito que tem que ser. Às vezes, o meu senso de justiça pode não ser o senso comum de todo mundo e está tudo bem", conclui a famosa.

Quem venceu a prova do líder?

Na noite de quinta-feira, 15, os brothers do BBB 24 deram início a um novo ciclo no jogo e realizaram mais uma prova do líder, realizada em duplas. Desta vez, os participantes precisaram de bastante equilíbrio para segurar uma bandeja com oito copos cheios enquanto desciam em uma espécie de tobogã.

Michel e Raquele somaram 2000 pontos e levaram a melhor. Já na fase final, a disputa foi individual. Os finalistas deveriam escolher entre seis totens e encontrar o que tivesse a frase 'I AM líder'. A sister achou a frase e se tornou a nova líder da semana.

Vale lembrar que o brother Davi foi o único que não participou da prova, já que foi vetado por Lucas Henrique. Raquele, inclusive, já revelou quais adversários pretende colocar 'Na Mira' para indicar ao paredão do próximo domingo, 18.