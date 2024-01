BBB 24: Wanessa dá resposta certeira após ganhar apelido de Yasmin Brunet

Confinadas no BBB 24, Yasmin Brunet deu apelido carinhoso para Wanessa Camargo, mas a cantora não curtiu e sua reação viralizou nas redes sociais

Desde que entraram no reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil' na última segunda-feira, 08, os integrantes do grupo Camarote estão tentando se enturmar. Só que Wanessa Camargo não curtiu muito o apelido carinhoso que ganhou de outra famosa, Yasmin Brunet. A reação inesperada da cantora está dando o que falar nas redes sociais.

Após desistir da prova de resistência, que vai definir o líder da primeira semana do reality show, Yasmin foi pedir ajuda da cantora: “Wanessa, mãe, help!”, a loira apelidou a filha de Zezé di Camargo como sua figura materna. Assim que ouviu, a morena gargalhou com a cena e deu uma resposta certeira: "Só cinco anos a menos do que eu e me chamando de mãe", ela rebateu.

Nas redes sociais, o registro bem-humorado chamou atenção dos internautas: “Confusão desnecessária, chamar de mãe foi estranho”, opinou um admirador. “Nada a ver. Foi em tom de brincadeira”, disse mais um. “É porque na cabeça da Yasmin ela ainda é adolescente”, brincou um terceiro. “Figuras maternas não têm idade”, defendeu mais um.

Yasmin chamando Wanessa se mãe.



Wanessa: “5 anos a menos que eu e me chamando de mãe.”



KKKKKKK#BBB24



pic.twitter.com/fqKIN8xGZt — Dantas (@Dantinhas) January 9, 2024

Vale mencionar que essa não foi a única cena inusitada que Wanessa protagonizou no reality show. Durante a primeira prova do BBB 24, a cantora acabou sendo eliminada duas vezes da competição. Tudo começou quando a artista foi excluída da prova logo nas primeiras horas de disputa, por volta das 2h da madrugada.

Só que uma revisão da produção recolocou a cantora na disputa. A produção assumiu o erro: "Atenção. Na última rodada, o cronômetro não disparou para iniciar uma rodada. Sendo assim, rodada anulada. Wanessa vai ter que voltar para a prova", disseram em um aviso sonoro. Mas algumas horas depois, a artista foi eliminada definitivamente da competição.

Quem segue na prova de resistência?

Até o momento, apenas quatro participantes permanecem na prova de resistência, quase todos eles do grupo pipoca: o cozinheiro Maycon, o comissário Marcus Vinicius, o estudante Matteus, a fisioterapeuta Deniziane e a atriz Alane. Apenas o atleta Vinicius Rodrigues do grupo camarote segue concentrado em alcançar a liderança.

Mas a dinâmica já ficou marcada por uma série de eventos marcantes, incluindo eliminação, desistência, troca de farpas entre os participantes e revolta do público; saiba tudo o que aconteceu na primeira prova do BBB 24.