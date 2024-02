BBB 24: Wanessa cita brothers que podem chegar à final: 'Campeões'

Em conversa com aliados no BBB 24, Wanessa Camargo analisou o jogo e citou três adversários que podem ganhar o reality show

Depois de passarem por uma noite tensa de eliminação no BBB 24, da Globo, alguns brothers se reuniram na área externa da casa mais vigiada do país para conversar sobre o futuro do jogo. Apesar de ainda restar cerca de dois meses de programa, Wanessa Camargo mencionou o nome de três participantes que, de acordo com ela, já estão na final do reality show.

Na tarde desta terça-feira, 14, ao longo do bate-papo com Rodriguinho, Yasmin Brunet e Leidy Elin, a filha de Zilu Camargo analisou os últimos acontecimentos dentro do confinamento e concluiu: "Pra gente já tá muito definido. A final pra mim vai ser hoje: Davi, Cunhã [Isabelle] e Bia. Pra mim são os campeões", opinou ela.

"Eu acho que não", rebateu o pagodeiro. Leydi Elin, por sua vez, concordou com a visão de Wanessa Camargo. "Eu já tinha falado isso antes... falei: 'gente, para todo mundo de ir pra cima dele'", declarou a carioca.

Em seguida, os brothers recordaram a participação de Davi na última dinâmica do Sincerão, ocorrida na segunda-feira, 12. Durante a atividade, o motorista de aplicativo trocou farpas com Michel ao chamá-lo de 'péssimo jogador'.

"Se eu tivesse em casa eu ia falar c****, esse aí é firme no que ele fala", analisou Leidy. "Ele é muito confiante", observou Rodriguinho, por fim.

Dado Dolabella comenta 'rasteira' de Davi em Wanessa

Um episódio inusitado envolvendo os brothers Wanessa Camargo e Davi no BBB 24, da Globo, repercutiu bastante nas redes sociais na tarde da última terça-feira, 13. Isso porque, durante uma dinâmica na casa, o motorista de aplicativo acabou escorregando e dando uma 'rasteira' sem querer na cantora durante uma brincadeira.

Em determinado momento da diversão, o jovem precisou atravessar o gramado e, ao chegar do outro lado, esbarrou na sister, derrubando-a no chão. Os brothers, então, caíram na risada e o momento, claro, viralizou nas redes sociais.

Apesar dos internautas terem se divertido com a situação, o ator Dado Dolabella, namorado de Wanessa, se pronunciou a respeito do ocorrido e se mostrou incomodado com alguns comentários do público. Em uma página no Instagram, ele saiu em defesa da amada.

"Sem querer ou não, machucou a menina e vocês fazendo piadinha…vocês saíram direto do umbral", escreveu o artista em uma publicação. Torcedor número um da companheira, Dado Dolabella sempre faz questão de comentar os episódios envolvendo Wanessa.