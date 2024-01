BBB 24: Wanessa Camargo sugere rodízio de quartos aos brothers: "Vou falar"

Após uma noite ruim de sono, Wanessa Camargo revelou que os brothers deveriam adotar uma nova dinâmica de revezamento dos quartos

Deixando o público incomodado com os diversos comentários sobre Davi no BBB 24, Wanessa Camargo voltou a fazer reclamações sobre a dinâmica dos quartos nesta terça-feira, 30. Em conversa com Fernanda e Giovanna Pitel, a famosa sugeriu que os integrantes do Quarto Magia façam um revezamento de camas.

"Eu dormi muito mal. Vou falar com as meninas amanhã, aquela p*rra de querer ficar todo mundo naquele quarto, não. As três aqui numa cama, não...", reclamou Wanessa. "E tava a cama vazia aqui [no Quarto Gnomo]", completou Fernanda. "Pois é, gente, revezamento...", disse a cantora.

A confeiteira ainda relembrou de uma atitude de Isabelle. "A cunhã [Isabelle] disse que tinha se oferecido para vir para cá". "Não... aí dormimos as três aqui. Dormi muito mal", respondeu Wanessa.

Giovanna Pitel também se posicionou sobre o assunto durante a conversa. "A verdade é que ninguém quer [trocar de quarto]", argumentou. "Não, as minhas coisas tão todas guardadas lá. Quando tiver realmente tudo resolvido, eu trago minhas coisas todas. Me dou bem com todo mundo no quarto, mas acho que todo mundo tem que ter força de vontade... e não de 'ah, quero ficar na minha cama'", concluiu Wanessa.

Após esse episódio, em uma conversa com Raquele e Marcus Vinicius, a namorada de Dado Dolabella voltou a defender o rodízio de quartos. "Tem que todo mundo do quarto revezar, ponto. Se eu posso dormir em todos os quartos, todo mundo pode", disse. Ela ainda explicou que há cinco camas no Quarto Magia e seis pessoas para dormir, mas que nos outros quartos têm camas sobrando.

"Por capricho, porque nenhuma das duas quis descer. Eu podia descer, mas eu não desci porque eu fiz duas vezes isso. Quando a gente fica boazinha demais, montam na gente", reclamou a artista, que optou por não citar nomes na conversa.

Brothers questionam atitude de Wanessa com Davi

Os brothers comentaram a atitude de Wanessa escolher Davi para dinâmica que o presenteou com uma bolsa de estudos - o grande sonho do participante, dentro do Big Brother Brasil 24.

Durante a tarde da última segunda-feira, 29, Pitel, Fernanda, Rodriguinho, Bin e Juninho falavam sobre o fato da cantora ter escolhido o motorista de aplicativo sendo que declarou votar nele até o final do programa.

"Faz uma semana que ela está esculhambando o cara", relembra o pagodeiro. Em seguida, Pitel fala que Wanessa 'fez a prefeita' e virou vários votos para Davi. "Ela fez a caveira da pessoa para as pessoas votarem nele", completou Rodriguinho.

"Que coisa confusa! Será que ela vai mudar o próximo voto dela?", questionou Juninho. "Será que ela ta começando a achar que ele é grandão?", perguntou Nanda. "Pode ser", responderam os brothers.