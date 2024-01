BBB 24: Wanessa Camargo revela se pretende combinar votos em grupo

Analisando o cenário atual do BBB 24, Wanessa Camargo opinou sobre a formação de grupos dentro do reality show

Depois do participante Rodriguinhose esquivar de uma possível formação de grupo no BBB 24, da Globo, foi a vez de Wanessa Camargo abrir o jogo e revelar se pretende firmar aliança com outros brothers. Em conversa com Juninho, a cantora contou que ela e Yasmin Brunet seguem sozinhas até o momento.

A artista, então, explicou aos colegas de confinamento que não está em seus planos combinar votos. "Não quero entrar em grupo mesmo para votar junto. Não vou votar", avisou ela. Juninho, por sua vez,concordou: "Isso é furada".

Na sequência, Wanessa Camargo disse que talvez mude de ideia futuramente, mas que no momento seguirá sem fazer parte de nenhum grupo. "Pode ser que entre, mas agora não", afirmou.

O brother aproveitou para explicar seu ponto de vista e disse que os brothers deveriam se preocupar com formação de grupos ao longo do jogo, e não no início. "Essa história de grupos é uma parada meio quartas de final", declarou Juninho. "Mas já fizeram grupos. únicas pessoas que estão sem grupo sou eu e Yasmin", observou Wanessa Camargo, por fim.

Wanessa e Yasmin conversam sobre estratégias no BBB 24

No último domingo, 14, momentos antes de formarem o terceiro paredão da temporada, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo tiveram uma breve conversa a respeito da possibilidade de entrarem em algum grupo no jogo.

"Vamos precisar decidir uma coisa. Vamos ficar só nós [duas], ou vamos entrar em grupo?", questionou a modelo. Wanessa, então, respondeu: "Eu, agora, não entraria em grupo. Ainda não. Eu estou tentando acreditar que tenho tendência a ir para o grupo da Fernanda e Pitel. Estamos super próximas, e bate cabeça, bate tudo. Mas não é hora", afirmou a cantora.