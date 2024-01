BBB 24: Wanessa Camargo revela quem está em sua mira para o paredão

Três nomes! Wanessa Camargo lista os nomes de quem pode votar no próximo paredão do BBB 24 durante conversa na casa do reality show

A cantora Wanessa Camargo revelou que já tem os seus alvos para o próximo paredão do BBB 24, da Globo. Depois da eliminação de Maycon nesta semana, ela contou que sua lista tem três nomes de quem pode receber seu voto no domingo, 14.

O assunto surgiu em uma conversa da cantora com a modelo Yasmin Brunet. As duas estavam no quarto quando comentaram sobre as pessoas que aparecem do nada quando são assunto em uma conversa. “É bizarro, parece que aqui realmente tem ponto. Você fala da pessoa e ela aparece”, comentou Brunet.

E Camargo concordou com ela. “Eu estou falando para você, assim que eu mirei em quem eu vou votar, essas pessoas em quem eu mirei, parece que agora eu estou dando mais de cara, ficando mais sozinha com ela”, comentou.

Então, Yasmin quis saber quem está na mira de Wanessa, e ela contou: “Luigi, Davi e Juninho”. Por sua vez, a modelo contou que ainda não sabe em quem vai votar. “Eu não tenho ninguém”, contou.

Wanessa fala de perrengue no Big Brother

Wanessa Camargo abriu o coração sobre o desafio de preservar sua privacidade e não mostrar demais durante o banho na frente das câmeras do reality show da Globo. Enquanto conversava com a modelo Yasmin Brunet, a artista contou que é muito difícil tomar cuidado para não expor sua intimidade e, ao mesmo tempo, se higienizar corretamente usando roupa de banho: “Eu tô odiando. Eu ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete”, Wanessa desabafou logo após sair do banho.

“Não tem como fazer, eu tô baixando [para lavar]. Tô fazendo assim com a mão para tirar e a outra para tampar e [fez gesto como se tentasse cobrir a intimidade com o corpo], e mesmo assim, posso falar, ainda fica sabonete", Wanessa, que costuma tomar banho se escondendo das câmeras, desabafou sobre a falta de privacidade no momento de intimidade.

“Agora entendo a Viih Tube. Viih Tube, um abraço para você”, Wanessa lembrou que a influenciadora digital, que também participou do reality show há alguns anos, se tornou assunto por tomar poucos banhos durante sua estadia no reality. Yasmin concordou com a cantora: “Ai cara, juro, estou odiando tomar banho aqui”, disse a loira.

“Só estou tomando banho porque tô sendo filmada. Juro, cara. Porque, assim, cara é muito ruim tomar banho de bíquini. Eu tô metendo minha mão na minha perereca, tipo, com gente olhando fora, com gente olhando dentro, com gente olhando do outro lado do vidro. É muito difícil”, Yasmin continuou a desabafar sem papas na língua.