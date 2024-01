BBB 24: Wanessa Camargo revela que está endividada e sisters reagem

Em conversa com Beatriz e Giovanna no BBB 24, Wanessa Camargo revela que está endividada e recebe reação engraçada das sisters

Na madrugada deste sábado, 13, a cantora Wanessa Camargo desabafou sobre estar endividada com outras colegas do BBB 24. Reunida no quarto com Beatriz e Giovanna, a filha de Zezé Di Camargo afirmou que tem algumas dívidas devido ao cancelamento de shows.

Na conversa, Beatriz se mostra preocupada com o dinheiro após o programa: "Eu deixei tanta dívida para trás". Wanessa afirma que estava no mesmo barco que a sister e diz: "Tá todo mundo endividado".

Em meio de risadas, a artista recebeu uma resposta bem humorada da vendedora. "Se você que é filha do Zezé tá endividada", disse Bia, que ainda brincou e citou o nome de Chitãozinho como pai da cantora.

Wanessa ainda decidiu se justificar e explicar o motivo de também estar endividada. Segundo ela, o cancelamento de shows durante sua estadia no programa da Globo havia sido um problema. "Meu amor, eu tive que recorrer a pessoas pelo menos para pagar as contas. Como é que paga as contas sem trabalhar?", questionou a artista.

beatriz: "eu deixei tanta dívida pra trás"

wanessa: "tá todo mundo individado"

beatriz: "fia, se você que é filha do zezé tá individada"

É meu amigo, é fim de mundo mesmo...

Sabe aquele que é um dos cantores mais famosos do Brasil, o Zezé Di Camargo..

Que a filha está no BBB24?

Pois bem...

A Wanessa Camargo tá endividada...

Ainda bem que está linda, jovem, e apta ao trabalho🤦🏾‍♂️🤔



Luiza Brunet reage aos comentários dos brothers sobre Yasmin Brunet

Ainda na madrugada deste sábado, 13, Yasmin Brunet recebeu comentários sobre sua aparência de outros participantes do BBB 24. Na ocasião, Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues criticaram o corpo da modelo. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disseram.

Em suas redes sociais, a mãe da loira, Luiza Brunet, ficou inconformada com as falas e decidiu comentar sobre o assunto:"Bom dia. Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa". Logo em seguida, ela citou as falas dos brothers e questionou: "Vexame nacional? Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza".

A modelo ainda fez questão de lembrar a acusação de agressão feita por Nanah Damasceno, ex-mulher de Rodriguinho. "Pai de 5 filhos E agressor de mulher", escreveu Luiza, que citou as falas do cantor sobre os hábitos de alimentação de Yasmin.

Por fim, a mãe da loira ainda afirmou que as falas vieram de um lugar de insegurança dos brothers. "3 'homens' com ego ferido porque Yasmin jamais daria bola pra eles. Bora eliminar um a um", finalizou ela.