BBB 24: Wanessa Camargo revela incômodo na casa e toma decisão

Wanessa Camargo faz desabafo com seus amigos ao se ver dividida entre os grupos da casa do BBB 24

Durante a festa na madrugada desta quinta-feira, 25, a cantora Wanessa Camargo fez um desabafo com Yasmin Brunet e Marcus Vinicius. Ela contou que está se sentindo dividida entre os grupos por causa de suas amizades na casa. A artista circula por diferentes grupos, mas não quer participar de conversas de jogo.

Com isso, ela tomou a decisão de que vai se distanciar dos grupos quando o assunto de jogo surgir.

"Eu, por conviver com vários grupos, por exemplo, eu fui lá no grupo com as meninas e elas estão falando do Rodriguinho. Eu vou lá e defendo o Rodriguinho. Aí eu estou no grupo dos meninos e tenho que defender você e a Beatriz, aí eu comecei a falar 'eu vou parar um pouco'. Às vezes, quando estão começando a falar de jogo e sair fora. Porque eu começo a me incomodar", disse ela.

Wanessa Camargo cometeu gafe no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao cometer uma gafe no BBB 24, da Globo. Ela estava conversando com os amigos sobre os nomes verdadeiros da dupla Zezé Di Camargo e Luciano quando errou o nome de batismo do seu tio.

Tudo começou quando Beatriz perguntou se o sobrenome Camargo era mesmo do pai dela. Ela confirmou e explicou o nome verdadeiro do pai. "Meu pai é Mirosmar José de Camargo, ele tirou o Mirosmar e pegou o José, o José virou Zezé. Ele é nome duplo", contou.

Então, Beatriz disse que achava que Luciano era mesmo o nome de batismo do cantor, mas Wanessa negou. "Luciano é Wesley. O Luciano foi aleatório, foram testando até que acharam Luciano e falaram: soa legal", declarou. Neste momento, ela errou o nome verdadeiro do tio e logo se corrigiu. "Wesley não, gente, desculpa, errei. Welson David. Wesley é o filho dele", afirmou.