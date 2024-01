BBB 24: Wanessa Camargo revela detalhe da separação de Dado Dolabella

Em festa no BBB 24, a cantora Wanessa Camargo relembra música que marcou sua separação de Dado Dolabella há 20 anos: ‘Eu sabia’

Durante a festa do BBB 24, da Globo, na madrugada desta quinta-feira, 25, a cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao contar uma história do seu amor com o ator Dado Dolabella. Ao ouvir a música A Última Noite, de Jão, ela relembrou de quando eles se separaram há 20 anos.

Em uma conversa, Wanessa contou que associou a letra da canção com sua última noite dom Dado antes de colocarem um ponto final no relacionamento e seguirem com suas vidas. “Essa música… Teve uma vez com o Dado, e a gente não sabia se a gente ia dar certo ou não. Eu pensava nessa noite e na minha noite de vinte anos atrás com ele, foi isso. Que eu sabia que era a última noite das nossas vidas, mas ele não sabia”, disse ela.

E completou: “E logo depois eu conheci meu ex-marido, a vida que foi. E eu sabia que era a última noite, eu sentia isso. E aí quando eu ouvia essa música, eu chorava”. Logo depois, ela foi curtir a música na pista de dança.

Vale lembrar que Wanessa e Dado viveram um namoro há 20 anos, quando eram adolescentes. Depois que ela se separou do marido há poucos anos, os dois reataram o namoro e estão juntos até hoje.

Wanessa conta que 'A Última Noite', música do Jão, também tem significado e história pra ela:



— EM OFF 💣 | #BBB24 (@emoff) January 25, 2024

Wanessa Camargo cometeu gafe no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao cometer uma gafe no BBB 24, da Globo. Ela estava conversando com os amigos sobre os nomes verdadeiros da dupla Zezé Di Camargo e Luciano quando errou o nome de batismo do seu tio.

Tudo começou quando Beatriz perguntou se o sobrenome Camargo era mesmo do pai dela. Ela confirmou e explicou o nome verdadeiro do pai. "Meu pai é Mirosmar José de Camargo, ele tirou o Mirosmar e pegou o José, o José virou Zezé. Ele é nome duplo", contou.

Então, Beatriz disse que achava que Luciano era mesmo o nome de batismo do cantor, mas Wanessa negou. "Luciano é Wesley. O Luciano foi aleatório, foram testando até que acharam Luciano e falaram: soa legal", declarou. Neste momento, ela errou o nome verdadeiro do tio e logo se corrigiu. "Wesley não, gente, desculpa, errei. Welson David. Wesley é o filho dele", afirmou.