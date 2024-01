BBB 24: Wanessa Camargo revela como será reencontro com Dado Dolabella após confinamento

Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo contou o que fará em seu primeiro encontro com Dado Dolabella fora do reality show

Os participantes do BBB 24, da Globo, confinados há pouco tempo dentro da casa mais vigiada do país, não escondem o quanto já sentem saudades da família. Na tarde desta segunda-feira (15), o assunto sobre reencontro após o reality show tomou conta do elenco.

Enquanto alguns brothers curtiam o momento Cinema, Lucas Pizane e Wanessa Camargo falaram sobre o reencontro com os namorados, Beatriz Esquivel e Dado Dolabella, assim que saírem do jogo. "Quando você rever o Dado, você sabe exatamente o que você vai fazer?", perguntou ele.

A filha de Zezé Di Camargo, então, respondeu: "Provavelmente....Eu vou estar com os meus filhos, né. Só um...", declarou ela, imitando sons de beijinhos na boca e um abraço. Na sequência, Lucas Pizane revelou que irá 'bugar' ao rever a amada depois de tanto tempo. "Eu vou bugar também", concordou Wanessa Camargo.

Namorada de Pizane lamenta amizade de baiano com Rodriguinho e Nizam no BBB 24

Beatriz Esquivel, namorada de Lucas Pizane, do BBB 24, confessa que não avaliou muito bem as amizades que o baiano construiu dentro do confinamento. Em entrevista à CARAS Brasil, a moça comentou um pouco sobre a personalidade do brother e revelou como tem sido a angústia de acompanhar tudo à distância.

"Lucas é um menino muito doce, e que não costuma se envolver em conflitos", revelou ela, que tem quatro meses de namoro com o cantor. Diante dos últimos acontecimentos do jogo, ela acredita que a pressão do confinamento pode ter mexido um pouco com a cabeça de Pizane.

"Creio que pela pressão de estar confinado, e por se tratar de homens mais velhos, ele tenha decidido apenas se afastar do ambiente para depois chamar atenção dos envolvidos, e mesmo assim, se incomodou por não ter tido naquele momento, força o suficiente para expressar o quanto ele não concorda com aquelas falas", declarou em outro trecho. Leia a entrevista completa!