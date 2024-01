BBB 24: Wanessa Camargo reclama de abstinência na casa do reality show

Em momento sincerão na casa do BBB 24, da Globo, Wanessa Camargo surpreende ao revelar que está com abstinência em desabafo com os brothers

A cantora Wanessa Camargo revelou um detalhe que está sendo difícil para ela na casa do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com os outros brothers, ela confessou que está com uma abstinência que não vai dar para suprir durante a sua permanência no reality show.

Wanessa conversava com Nizam, Yasmin Brunet, Rodriguinho e Lucas Pizane quando eles começaram a falar que estão com saudade de algumas coisas do mundo fora do Big Brother. Então, a cantora confessou que está sentindo falta de namorar.

Tudo começou quando Yasmin disse: “Estou [em abstinência] de música”. Pizane declarou: “Estou tendo da minha mulher”. Então, Wanessa entrou na onda. “Gente, eu estou com abstinência de namorar, de dar beijo na boca”. Ao ouvir isso, Yasmin concordou: “Eu também, cara”.

Vale lembrar que Wanessa Camargo vive um namoro com o ator Dado Dolabella há pouco mais de um ano.

Wanessa Camargo revela detalhe da vida de Sandy

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao fazer uma revelação sobre a vida profissional da cantora Sandy durante uma conversa no BBB 24. Ela estava no quarto com seus aliados quando entregou uma curiosidade da vida da amiga.

Tudo aconteceu quando Michel quis saber se os artistas levam suas próprias roupas quando vão gravar um programa de TV ou se usam as roupas fornecidas pela produção. Então, Wanessa respondeu: “A gente leva. Se você quiser ou não tiver, pode pedir antes. Eu nunca pedi. Eu sempre trabalhei com as minhas roupas. O que eu faço às vezes é não ter maquiador e pedir maquiador lá”, disse ela.

Ao falar de maquiagem, ela citou Sandy. “Isso bem no começo, agora faz anos que eu levo o meu. Porque sabe o seu rosto, o que você gosta já. Tem gente que se maquia, como a Sandy, só ela consegue. E melhor que muita gente. Ela já sabe o olhinho dela, como que faz tudo”, declarou.