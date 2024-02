BBB 24: Wanessa Camargo lamenta após quebrar pote de requeijão: "Mil desculpas"

Enquanto ajudava a organizar as compras do VIP, a cantora Wanessa Camargo derrubou o pote de requeijão no chão e se desculpou com os brothers

Os participantes do BBB 24 receberam as compras feitas no mercado na tarde deste sábado, 10. Enquanto ajudava a organizar as comidas na cozinha do VIP, a cantora Wanessa Camargo acabou derrubando no chão um pote de requeijão.

Ao ver que quebrou, a cantora pediu desculpas, e Giovanna Pitel brincou com a situação, dizendo que se não tivesse sido sem querer, ela "triturava o tofu". "Quebrou um requeijão", avisou Lucas Henrique, o líder da semana. A artista, então, se abaixa para limpar: "Deixa aí, não pega, não pega. A gente vai pegar duas sacolinhas para botar", disse Pitel.

Wanessa pediu desculpas aos colegas por ter derrubado o vidro. "Gente, perdão, mil desculpas", falou a famosa, que seguiu para limpar a sujeira. "Deixa aí, que a gente vai juntar", insistiu Pitel. "Aí que ódio. Desculpa. Galera, desculpa mesmo", reforçou a cantora.

"A gente sabe que você não jogou no chão à toa", respondeu a assistente social. "Eu sei, mas caiu, né?", lamentou a sister. "Se fosse isso, né Pitel, fala...", comentou Lucas Henrique. "Se fosse isso, eu ia pegar esse tofu e triturar ele", brincou a alagoana. "Fique tranquila", completou os brothers.

Wanessa compara sua participação com Karol Conká

A cantora Wanessa Camargo refletiu sobre sua trajetória como integrante do Camarote do BBB 24. Em conversa com Marcus Vinicius, a famosa citou Karol Conká e Jade Picon, sisters que foram criticadas durante suas participações por algumas condutas.

A namorada de Dado Dolabella então comentou que não acredita que esteja igual a cantora que foi "cancelada" pelo público na época. "Eu tenho certeza de que grave igual à Karol eu não fiz nada. [...] A visão que eu tenho de jogo que pode estar de um jeito e o povo está vendo de outra. Agora, eu vejo como é difícil a gente entender isso lá fora", desabafou referenciando Karol Conká do BBB 21. Saiba mais!