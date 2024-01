BBB 24: Wanessa Camargo faz sincero desabafo sobre insegurança: 'Me sentia impostora'

Após a formação do primeiro paredão no BBB 24, Wanessa Camargo abriu o coração e falou sobre sua vida pessoal

Após a formação do primeiro paredão no BBB 24, da Globo, os brothers seguiram a madrugada desta quarta-feira, 10, conversando sobre acontecimentos marcantes da vida. Wanessa Camargo abriu o coração e se emocionou durante um sincero desabafo sobre questões pessoais.

Ao longo de um bate-papo com Lucas Henrique, a filha de Zezé Di Camargo revelou como se sentia no início de sua carreira profissional. "Quando eu comecei a minha carreira, eu sempre me sentia impostora. Esse povo que é chique, de high society", iniciou ela.

Na sequência, a artista citou seu ex-marido, o empresário Marcus Buaiz, e explicou que precisou lidar com a convivência ao lado de pessoas de classes diferentes da sua.

"Eu casei com um cara que é da high society, convivia com famílias não sei o que, mas sempre me sentia impostora… Sabe que comecei a perceber que não era daqui? Passei muito tempo na minha carreira querendo ser aceita por essa galera", declarou.

Wanessa Camargo ainda reforçou o que a fez 'furar a bolha' e aceitar o convite de Boninho para participar do BBB 24. "Eu queria estar aqui justamente para mostrar esse meu lado. A Wanessa que tem ZL [Zona Leste] na veia, que tem Alphaville, Goiânia, São Paulo, que é amiga do seu Silva, sabe?", concluiu a cantora.

Confira: