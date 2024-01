BBB 24: Wanessa Camargo desabafa sobre saudades de Dado Dorabella: "Fogoso"

Em conversa no quarto do BBB 24, Wanessa Camargo desabafa sobre saudades de Dado Dorabella, e fala sobre a fase que está em seu relacionamento

Wanessa Camargo está sentindo muita falta do carinho de seu namorado. Nesta tarde de terça-feira, 23, a cantora, que está participando do BBB 24, admitiu que está com muita saudade de Dado Dorabella. Em conversa no quarto, a artista ainda falou sobre o momento que está vivendo em seu relacionamento.

No momento, Wanessa desabafou com Alane e Beatriz, que estavam se maquiando no quarto, enquanto elas conversavam sobre alguns relacionamentos que estavam se iniciando na casa. "Eu estou numa situação", disparou a cantora. "A saudade tá apertando, Wanessa? Eu imagino vocês que tem marido, tem filho", perguntou Beatriz.

Logo, a filha de Zezé Di Camargo lembrou de seus filhos, José Marcus e José Francisco, de 12 e 9 anos. "Dos filhos eu nem preciso falar, né?", disparou Wanessa. No entanto, a sister afirmou que estava carente e com saudade de estar com seu namorado.

"No caso, eu e o Dado estávamos muito recente de volta, né?", disse a cantora, que reatou o seu namoro em meados de 2022, após anos separados. Logo em seguida, ela fez uma revelação ousada sobre seu relacionamento. "E a gente tá em fase de namoro ainda. A gente é muito… fogoso. Ridículo eu falar isso, ai que brega”, disparou.

Confira o vídeo:

Wanessa Camargo comemora ao realizar pedido especial do filho

Na última segunda-feira, 22, logo após a eliminação de Nizam e a formação de um novo paredão no BBB 24, Wanessa Camargoconfessou que recebeu um pedido especial de seu filho antes de entrar no reality show.

"Fizemos duas semanas aqui. Duas semanas. Parabéns! Pronto, filho, consegui! Ele falou para eu não sair em duas semanas", contou a sister, que é mãe de João Francisco, de 9 anos, e José Marcus, de 11, frutos de seu antigo casamento.

Na sequência, os brothers Juninho e Lucas Luigi, que estavam ao lado de Wanessa Camargo, opinaram sobre os próximos passos do jogo. "Três semanas, acho que ficamos, até porque, de tudo o que vai rolar aí…", refletiu o motoboy. "Três semanas a gente fica, é garantido", concordou a cantora.

"Vocês dois. Eu, não tenho certeza", recordou Luigi, que está enfrentando o paredão quíntuplo ao lado de Alane, Pitel, Marcus Vinicius e Vinicius Rodrigues."É aceitar que se não der, não deu. Não vou colocar como fim do mundo. Eu quero ficar bastante [tempo]. Eu quero ficar até o final mesmo sofrendo pra c*****", concluiu Wanessa.