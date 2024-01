BBB 24: Wanessa Camargo critica sister: "Solta veneninho"

Em conversa com Beatriz e Yasmin Brunet no 'BBB 24', a cantora Wanessa Camargo avaliou o comportamento de uma colega de confinamento

Na área externa da casa do BBB 24, Wanessa Camargo conversou com Beatriz e Yasmin Brunet sobre Fernanda. A cantora afirmou para as colegas de confinamento que a sister "solta veneninho" e que "tem alguma coisa nela que não é legal".

"Sabe quem eu senti o instinto? Só que tem alguma coisa nela que... Fernanda", comentou a artista. "Duas", falou Beatriz. "Tem alguma coisa nela que não é legal. Ou ela julga demais. Não é que ela é má, mas tem alguma coisa. Eu senti", ressaltou a artista. "O ar não bate", acrescentou a vendedora.

Wanessa também falou sobre Giovanna Pitel, que é amiga de Fernanda. "A Pitel não", afirma a filha do cantor sertanejo Zezé Di Camargo. "Só que ela é assim com a Pitel, Wanessa. Não sei o ar não bate", comentou Beatriz.

A cantora relembrou quando viu a sister pela primeira vez no confinamento. "Uma pessoa que julga demais às vezes. Solta veneninho. Falando de instinto. Estou falando desde o primeiro momento", disse ela, afirmando que acredita em sua intuição e acredita que ela pode se tornar uma "hater".

Alvos para o paredão

Mais cedo, Wanessa Camargo revelou que já sabe qual será sua indicação ao paredão do BBB 24 caso seja a nova líder do reality show. No Quarto Magia, a cantora conversou com Beatriz e Yasmin Brunet sobre as atitudes de Nizam e MC Bin Laden, e definiu os dois como alvos.

"Se eu for esse Líder, vai ser um dos dois [Nizam e MC Bin Laden] e acabou. Não vou mudar, porque eu quero respostas, quero saber se eles são sinceros ou estão jogando", afirmou a cantora. "O Paredão vai dar uma resposta, Wanessa. E aí você vai ativar aquela Wanessa 'só o Brasil ou o público me tira'", incentivou Beatriz.