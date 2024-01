Big Brother / Conversas

BBB 24: Wanessa Camargo comete gafe ao errar o nome do tio Luciano

Em conversa com os brothers no BBB 24, Wanessa Camargo revela os nomes verdadeiros de Zezé Di Camargo e Luciano, mas erra o nome do tio

Wanessa Camargo - Foto: Reprodução / Globo