BBB 24: Wanessa Camargo comemora ao realizar pedido especial do filho

Confinada no BBB 24 há duas semanas, Wanessa Camargo contou aos brothers que conseguiu realizar um pedido do filho dentro do reality

Após a eliminação de Nizam e a formação de mais um paredão no BBB 24, da Globo, a cantora Wanessa Camargo conversou sobre o jogo com outros brothers na cozinha do VIP. Durante a madrugada desta segunda-feira, 22, a artista refletiu sobre o tempo em que está confinada.

Ao longo do bate-papo, a filha de Zezé Di Camargo revelou que recebeu um pedido especial de seu filho antes de entrar no reality show. "Fizemos duas semanas aqui. Duas semanas. Parabéns! Pronto, filho, consegui! Ele falou para eu não sair em duas semanas", contou a sister, que é mãe de João Francisco, de 9 anos, e José Marcus, de 11, frutos de seu antigo casamento.

Na sequência, os brothers Juninho e Lucas Luigi, que estavam ao lado de Wanessa Camargo, opinaram sobre os próximos passos do jogo. "Três semanas, acho que ficamos, até porque, de tudo o que vai rolar aí…", refletiu o motoboy. "Três semanas a gente fica, é garantido", concordou a cantora.

"Vocês dois. Eu, não tenho certeza", recordou Luigi, que está enfrentando o paredão quíntuplo ao lado de Alane, Pitel, Marcus Vinicius e Vinicius Rodrigues. "É aceitar que se não der, não deu. Não vou colocar como fim do mundo. Eu quero ficar bastante [tempo]. Eu quero ficar até o final mesmo sofrendo pra c*****", concluiu Wanessa.

Rodriguinho revela o que o faria apertar o botão da desistência

O cantor Rodriguinho revelou o que o faria apertar o botão da desistência no BBB 24, da Globo. Em uma conversa com MC Bin Laden, Yasmin Brunet e Giovanna Pitel, ele contou que iria pedir para sair do jogo caso os brothers tomassem uma atitude contra ele.

O artista disse que iria direto para o botão da desistência caso o Anjo da semana o mandasse para o Castigo do Monstro. Inclusive, ele contou que também não quer ser alvo de torta na cara ou meleca no programa.

Ao ser questionado se já estava pronto para ir para o Castigo do Monstro, ele negou. "Verdinho direto! Ponho a roupinha e saio com ela! Me põe em Monstro. Vim aqui para ficar em pé sem dormir?!", disse ele. Então, Pitel defendeu o programa: "Você, quando aceitou, aceitou tudo".

Mesmo assim, ele manteve sua decisão. "Eu não vou tomar tortada na cara. Já foi em programa de TV tomar cortada na cara?", perguntou ele para Bin, que negou. Então, Rodriguinho completou: "Eu não vou ficar assim. Tá louco, não vou".