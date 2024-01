BBB 24: Wanessa Camargo afirma que camarotes sofrem mais que pipocas

Wanessa Camargo diz que camarotes sofrem mais durante o confinamento e que reality show não é sobre quem tem menos dinheiro

Wanessa Camargo analisou em conversa com as sisters que é mais difícil para os integrantes do Camarote se adaptar ao confinamento do BBB 24 que para os Pipoca. A cantora estava cogitando desistir do programa diante da possibilidade das pessoas a julgarem como planta.

"É mais doloroso para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que para um que sempre comeu presunto e não sabe o que é um filé mignon", disse Wanessa, que é vegana.

A integrante do camarote, que é filha de Zezé Di Camargo, ainda disse que o programa não é sobre as pessoas pobres mudarem de vida. "As pessoas desmerecem que a gente (camarotes) deva ganhar. Eu vivi um momento na minha vida que também era aperreio. Se esse fosse um prêmio para quem falta dinheiro, eu não estaria aqui", disse ela, que apesar de sua situação financeira, tem suas metas. "Não quero ficar dependendo de dinheiro de ninguém na minha vida, quero fazer a minha história, como o meu pai fez", explicou.

Wanessa Camargo chora e desabafa

Wanessa Camargo não segurou as lágrimas ao ficar sozinha em uma área da casa do BBB 24, no início da tarde desta quarta-feira, 17. Sem revelar detalhes, ela demonstrou que estava pensando em sair do jogo. “Não posso desistir, não posso”,desabafou em voz alta, antes de ficar em silêncio novamente.

Veja o valor da fortuna de Wanessa Camargo

Wanessa Camargo acumula mais de 20 anos de carreira na música. Com uma carreira extensa e muitas músicas de sucesso -- dos hits sofridos sobre paixões adolescentes ao pop para boates -- a estrela conseguiu acumular um patrimônio maior do que o do próprio pai, Zezé Di Camargo.

Segundo o portal People With Money, enquanto o sertanejo tem uma fortuna avaliada em R$ 60 milhões, a riqueza de Wanessa está estimada em R$ 185 milhões. Além da sua carreira no mundo da música, ela também conta com acordos publicitários e investimentos milionários ao longo de todos esses anos.