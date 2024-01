BBB 24: Wanessa Camargo afirma: ‘Eu sempre tive medo de rejeição’

Wanessa Camargo desabafa em conversa com Marcus Vinicius no BBB 24 sobre o medo que sente por ser uma pessoa pública

A cantora Wanessa Camargo fez um desabafo durante uma conversa com Marcus Vinicius no BBB 24. Após se envolver em um atrito com MC Bin Laden, ela contou que tem medo de ser rejeitada pelas pessoas por entrar em um confronto.

"Eu tenho medo de entrar em enfrentamento, entrar em confronto, como eu fiz com o Bin [Laden]. Nunca gostei disso", disse ela. Então, ele contou que também se sente assim. "Eu também, isso me dá vários gatilhos de rejeição", afirmou.

Com isso, Wanessa respondeu: "Para mim também. Eu sempre tive medo de rejeição, de ser rejeitada. Desde pequena é um gatilho para mim".

Wanessa Camargo afirma que camarotes sofrem mais que pipocas

Wanessa Camargo analisou em conversa com as sisters que é mais difícil para os integrantes do Camarote se adaptar ao confinamento do BBB 24 que para os Pipoca. A cantora estava cogitando desistir do programa diante da possibilidade das pessoas a julgarem como planta.

"É mais doloroso para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que para um que sempre comeu presunto e não sabe o que é um filé mignon", disse a artista, que é vegana.

"As pessoas desmerecem que a gente (camarotes) deva ganhar. Eu vivi um momento na minha vida que também era aperreio. Se esse fosse um prêmio para quem falta dinheiro, eu não estaria aqui. Não quero ficar dependendo de dinheiro de ninguém na minha vida, quero fazer a minha história, como o meu pai fez", explicou.