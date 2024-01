BBB 24: Você sabia? Descubra qual é o verdadeiro nome de Yasmin Brunet

Descubra qual é o verdadeiro nome de Yasmin Brunet; modelo acabou de ser confirmada no grupo 'Camarote' do BBB24

Confinada para o BBB24, a modelo e atriz Yasmin Brunet vai entrar na casa usando o sobrenome que sua mãe, Luiza Brunet, tornou conhecido em todo o Brasil. Mas, você sabia que ela verdade tem outro nome?

O verdadeiro nome da agora sister é Yasmin Botelho Fernandez, já que ela é fruto do casamento da artista com o empresário argentino Armando Fernandez. Só que ela resolveu usar o mesmo sobrenome que tornou a mamãe conhecida.

Brunet vem de um antigo relacionamento de Luiza Brunet, que casou muito jovem, aos 16 anos, quando conheceu o engenheiro Gumercindo Brunet. Eles foram casados entre 1980 e 1984.

Foi só após o fim desse primeiro casamento que a empresária conheceu Armando Fernandez e se casou com ele em 1985. O casal teve dois filhos: Yasmin Brunet, nascida em 1988, e Antônio Fernandez, em 1997. Os dois se separaram em 2008.

Modelo foi confirmada no BBB24 nesta sexta-feira, 5

A modelo Yasmin Brunet está confirmada no elenco do BBB 24, da Globo. O nome dela foi anunciado pela emissora na tarde desta sexta-feira, 5, como integrante do Grupo Camarote. Que tal saber curiosidades sobre a vida dela?

Yasmin Brunet tem 35 anos, é do Rio de Janeiro e é filha da modelo Luiza Brunet. Ela começou a carreira de modelo aos 13 anos por incentivo de usa mãe famosa. Ela morou por 9 anos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por causa de sua carreira nas passarelas. Ela é vegana e diz que é competitiva.

Ela diz que está acostumada a estar em evidência e sabe lidar com a exposição, mas já foi alvo de mentiras sobre sua vida. Ela está solteira e já foi casada com o surfista Gabriel Medina, de quem se separou há alguns anos. Recentemente, ela foi envolvida em rumores de que teria vivido um affair com MC Daniel, mas eles declararam que são apenas amigos.