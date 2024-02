BBB 24: Vocalista do Sepultura reage ao ser comparado com Alane no Sincerão

A comparação que Juninho fez de Alane ao vocalista do Sepultura chegou até o vocalista da banda

O Sincerão do Big Brother Brasil 24 chegou até a banda Sepultura.

Na noite da última segunda-feira, 5, o vocalista da banda foi citado durante uma discussão de Alane e Juninho. O motoboy flechou a sister apontando que ela 'joga sujo' e afirmou que ela muda o tom de voz quando está brava, a comparando com o cantor de heavy metal.

O comentário chegou até o próprio cantor do Sepultura, o americano Derrick Green. Em suas redes sociais, ele repostou alguns posts do momento em que Juninho compara Alane, além de ter postado o reels do Multishow com o trecho.

O perfil oficial da banda no Instagram também fez questão de deixar o seu comentário na publicação do canal da rede Globo. "Estamos de olho!", escreveram.