BBB 24: Vinicius se 'assusta' com o corpo de Yasmin Brunet e viraliza

Vídeo do Vinicius Rodrigues dando de cara com uma parte do corpo de Yasmin Brunet na pista de dança viraliza durante a primeira festa do BBB 24

O atleta Vinicius Rodrigues viralizou nas redes sociais por causa de uma reação inesperada na festa do BBB 24, da Globo, na madrugada desta quinta-feira, 11. Ele foi flagrado pelas câmeras do reality show ao se ‘assustar’ com o rebolado de Yasmin Brunet na pista de dança.

Na cena, ele estava dançando todo animado quando olhou para a frente e se deparou com o ‘bumbum' de Yasmin Brunet, que rebolava. Rapidamente, ele se virou e foi para o outro lado.

Os internautas se divertiram com o momento inesperado na festa e deram risadas. Inclusive, a mãe de Vinicius também comentou a situação.

A mãe dele, Luziane Lima, afirmou: “Ele não se assustou. Vinicius se lembrou dos conselhos de mainha: ‘Se comporte, menino. Resista. Fuja da tentação’. Vocês estavam preparados para isso”.

Quem é Vinicius Rodrigues?

Vinicius Rodrigues pratica atletismo, tem 29 anos e nasceu em Primavera, São Paulo. O rapaz teve que amputar a perna aos 19 anos de idade. Vinícius contou que teve que amputar a perna esquerda acima do joelho após sofrer uma cidente de moto em Maringá, no Paraná. Enquanto ainda se acostumava com sua nova realidade, ele recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina no hospital. Ela o incentivou a seguir no caminho do esporte. Em poucos meses, ele iniciou os seus treinos de corrida. Ele já disputou os Jogos Parapanamericanos de Lima, em 2019, e também as Paralimpíadas de Tóquio, em 2020, na qual ganhou a medalha de prata.

“Precisei perder uma pedra para conhecer o mundo. Fui para Dubai, Paris, Portugal, Alemanha”, disse ele, que praticou judô quando era criança. Hoje em dia, ele usa uma prótese na perna e trocou a mesma há pouco tempo.

Vinicius é pai de uma menina de 7 anos e está solteiro. Ele diz que entrou no BBB pelo dinheiro do prêmio. “Para aposentar minha mãe e dar uma condição de vida melhor para a minha filha. Hoje ela tem uma condição boa, não tenho o que reclamar. O esporte me proporcionou isso”, disse ele.