BBB 24: Vinicius recebe recado de affair fora do reality: “Estou aqui”

Eliminado do BBB 24, Vinicius se surpreende ao receber mensagem de cantora com quem viveu um romance antes de entrar no confinamento

Na noite da última terça-feira, 23, Vinicius Rodrigues deixou a casa mais vigiada do Brasil após sua eliminação do BBB 24. Fora do reality show da Globo, o atleta foi surpreendido com uma mensagem especial de seu affair. A cantora Helo Rodrigues, com quem o ex-brother viveu um romance antes de entrar no confinamento, enviou um recado especial.

Durante o ‘Bate-papo BBB’, Vinicius se aprofundo em sua vida amorosa ao comentar suas tentativas de investir em algumas sisters durante seu confinamento. Apesar de não ter ficado com ninguém, o brother distribuiu cantadas no programa: "Na hora que eu vi as duas falei: 'Essas minas são a minha cara'”, disse sobre Giovanna e Isabelle.

"Só que eu não sabia, falei 'quem que vai dar o sinal verde, né?' Cunhã já disse que ia ficar só na amizade. A gente é muito parecido, histórias iguais", o atleta paralímpico comentou sobre suas tentativas, mas revelou que tem alguém especial fora da casa: “Heloísa. A gente tem o mesmo sobrenome, se a gente casar nem precisa trocar no cartório", ele brincou com o affair.

Na sequência, Vinicius recebeu um recado da cantora: "Por onde você passa, a sua energia contagia, então estou aqui para te dizer que sigo te admirando muito e tenho muito orgulho de você", disse Helô através de um áudio, que deixou o brother emocionado. O atleta rasgou elogios para a artista e entregou que o romance tem futuro.

“Admiro muito ela. Essa beleza angelical que ela tem. A força que ela tem, a coragem de ter vindo buscar o sonho dela na capital. Tudo isso nos une. A nossa história está só na metade. Ainda tem muitos capítulos para a gente viver junto. A gente vai se entender ao longo dos anos, entender nosso sentimento, as fases da nossa vida”, Vini declarou.

Por fim, ele entregou detalhes do affair: "Ela é uma grande amiga. Acho que foi a primeira mulher que eu consegui verbalizar um 'eu te amo' na vida. E ela sabe que esse sentimento é verdadeiro", disse o ex-brother, que fez questão de evidenciar que estava solteiro quando entrou no reality: “A gente ainda estava se desenrolando, ficamos um período sem se falar. Foi meio triste”, ele finalizou.

Quem é Helo Rodrigues?

Com 8.000 seguidores em suas redes sociais, Helo Rodrigues é uma artista independente, cantora, compositora e modelo. Em seu perfil, a jovem de cabelos coloridos compartilha vídeos de covers e canções autorais. Além disso, divide detalhes de sua vida pessoal, incluindo seus treinos e alimentação, destacando receitas vegetarianas.

Rodriguinho analisa eliminação de Vinicius:

Vinicius foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 24. O brother recebeu apenas 9,92% dos votos para ficar e deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira, 23. O atleta paralímpico disputou o primeiro paredão quíntuplo da história ao lado de Alane, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi, e deixou os brothers tensos após deixar a casa.

Rodriguinho ficou bastante pensativo com a eliminação do colega de confinamento e decidiu analisar suas ações no jogo para entender a escolha do público. Em conversa com outros brothers no quarto do líder, o cantor observou que todos os eliminados do reality show eram rivais dos demais participantes e que seus 'alvos' permaneceram na casa.