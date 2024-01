BBB 24: Vinicius explica troca de prótese após dificuldade em prova de resistência

Atleta paralímpico, Vinicius contou o motivo de ter retirado a prótese para seguir na prova do líder do BBB 24

Um dos assuntos mais comentados durante a primeira prova do líder no BBB 24, da Globo, foi o momento em que Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico, precisou tirar a prótese para completar a dinâmica na noite de segunda-feira, 8. Após a repercussão, o brother teve uma conversa com Tadeu Schmidt sobre o assunto.

Durante a edição ao vivo desta terça-feira, 9, a emissora transmitiu ao público a explicação do brother ao decidir retirar a perna mecânica. "Antes de começar a prova, eu estava nessa dúvida de qual perna era ideal para usar. Agora, eu já sei que é pra usar à prova d'agua todas as vezes. Mas a prova em si foi muita emoção, eu vivi muita coisa", contou.

Na sequência, Vinicius também falou sobre comentários que rolam na casa a respeito do assunto. Ao longo da prova de resistência, Maycon disparou diversas 'piadas' com teor capacitista em relação ao atleta paralímpico e foi bastante criticado na web.

"Você tem que ter direito de fala. Eu sou um cara amputado, eu tenho autoridade pra brincar e esse foi meu gatilho para quebrar esse clima. Porque fica um climinha meio chato", pontuou Vinicius Rodrigues.

🚨VEJA: Produção chamou o participante Vinícius Rodrigues para perguntar ao brother o que ele achou da acessibilidade da prova do líder. #BBB24pic.twitter.com/T1WVsv0KVo — Central Reality (@centralreality) January 10, 2024

Detalhe em prova do líder divide opiniões do público

O Big Brother Brasil 24, da Globo, iniciou oficialmente na última segunda-feira, 08, com direito à prova de resistência. A dinâmica, no entanto, dividiu opiniões entre os internautas, que passaram a apontar como injusta a escolha da produção em um detalhe da atividade.

Isso porque Vinicius Rodrigues, que entrou no reality show no time Camarote, é atleta paralímpico. Ele teve a perna amputada após sofrer um acidente de moto aos 19 anos de idade.

Ao longo da prova, a perna mecânica do famoso acabou desencaixando e a situação acabou atrapalhando o atleta durante a atividade.

"Que crueldade colocar um PCD na casa sem dar o mínimo de acessibilidade isso aqui foi muito injusto", declarou uma internauta. "Claramente uma prova que não foi pensada para ser acessível. Vacilo", lamentou outra.