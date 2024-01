BBB 24: Vinicius é aplaudido ao desistir após 10 horas de prova: “Dói tanto”

Prova do Líder

Atleta paralímpico Vinicius Rodrigues é ovacionado pelos colegas ao deixar prova; saiba quem continua na disputa pela liderança

Na terça-feira, 09, os recém-chegados ao 'Big Brother Brasil' enfrentaram uma longa noite na busca pela liderança durante a primeira prova de resistência do programa. Após 10 horas de competição, o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues desabafou ao anunciar sua desistência e foi aplaudido pelos colegas de confinamento.

Durante a madrugada, o competidor, que sofreu amputação da perna após um acidente de moto aos 19 anos, enfrentou uma série de desafios. Em uma das etapas da prova, que envolvia saltar em uma piscina de bolinhas, sua prótese se soltou. Nas redes sociais, a situação gerou indignação do público, que apontou a falta de acessibilidade do programa.

Mesmo assim, Vinícius se manteve firme na disputa por horas, até que começou a sentir dores e precisou apertar o botão para sair: "Desistir dói tanto. Não sei o que dói mais, se é o corpo ou apertar esse botão”, desabafou o atleta, que até chegou a remover sua prótese para ter mais agilidade durante a competição.

Momento em que Vinícius desiste da liderança! #BBB24pic.twitter.com/mA2EnxwDIQ — Central Reality (@centralreality) January 9, 2024

Quem segue na Prova de Resistência?

Os brothers que seguem disputando a primeira liderança da casa mais vigiada do Brasil aplaudiram a atitude e resistência do adversário assim que ele apertou o botão. Agora, o grupo Pipoca está em peso na prova: o cozinheiro Maycon, o comissário Marcus Vinicius, o estudante Matteus, a fisioterapeuta Deniziane e a atriz Alane, que trocam elogios e mensagens de apoio durante a prova.

Nas redes sociais, os seguidores também elogiaram a disposição do participante e dos outros brother, que passaram a madrugada em claro na prova: “Eles estão aguentando muito”, disse um deles. "Eu já teria ido dormir", opinou mais um. “Eu também desistiria com aquele chato falando no ouvido dele”, um seguidor criticou o participante Maycon.

Vale lembrar que o cozinheiro já está sendo ‘cancelado’ pelo público, que não curtiu suas atitudes durante a prova. Nas redes sociais, o nome do participante aparece atrelado às palavras "ranço" e "insuportável". Algumas falas consideradas inconvenientes, o comportamento expansivo e a postura do brother estão desagradando o público.

Além de não aprovarem o participante, outras polêmicas chamaram a atenção do público durante a competição. A dinâmica já ficou marcada por uma série de eventos marcantes, incluindo eliminação, desistência, troca de farpas entre os participantes e revolta do público; saiba tudo o que aconteceu na primeira prova do BBB 24.