BBB 24: Vingança? Alane cria plano contra Rodriguinho

Disputando o paredão da semana no BBB 24, Alane revelou que tem uma ideia contra Rodriguinho caso permaneça no jogo

A sister Alane surpreendeu ao revelar um possível plano contra o cantor Rodriguinho, que é o líder da rodada e a mandou direto para o paredão do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com seus amigos, ela contou que quer colocá-lo no Castigo do Monstro caso conquiste o Poder do Anjo.

“Se eu ganhar o Anjo, o Monstro é dele, com certeza! Vou dar com meu pé, vou falar assim: ‘Toma! Você vai ficar em pé ali ou vai apertar o botão, como você falou que iria apertar? Porque você não aguenta ficar no Monstro, né?’”, disse ela, e completou: “Eu sou muito sonsa, amiga, quando estou irritada eu sou muito sonsa”.

Logo depois, Alane ainda afirmou: “Eu sou respeitar porque já é um cara mais velho e tudo mais, mas eu não vou baixar a cabeça para ele, não”.

View this post on Instagram A post shared by Andréia Matos (@rainhamatos)

Alane revela seu novo alvo

Em uma conversa com Marcus Vinicius após ser indicada ao paredão do BBB 24, da Globo, Alane definiu seu próximo alvo no reality show. Ela desabafou sobre uma atitude da sister Fernanda e disse que vai votar nela caso permaneça na casa mais uma semana.

Na conversa, Alane disse que já recebeu voto de Fernanda e ficou irritada quando a sister disse que isso não aconteceu. "A Nanda me olhou agora e falou que não votou em mim. Eu queria olhar para ela e falar assim: 'eu vi, lá no quarto do Matteus", disse ela. Porém, Marcus relembrou: "Ela não votou em ti hoje. Mas ela não tinha como votar em mim hoje, eu estava pelo Rodriguinho".

Com isso, a sister declarou: "A pessoa olhar para mim e dizer que não votou em mim? O Matteus viu lá no negócio dele. O dedo-duro. Aí ela me olhar na cara, me dar um abraço e falar que não votou em mim? É pensar que eu sou moleca. É pensar que eu sou o quê?". No final, ela disse que Fernanda é seu alvo.