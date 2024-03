BBB 24: Viraliza vídeo de Davi chamando alguém de 'Princesa Isabel'

Quem será? Antes do paredão, Davi apareceu chamando alguém da casa de "princesa Isabel"; brother falou sobre levá-la para a berlinda

Um vídeo de Davi antes do paredão deste domingo, 03, está repercutindo na internet. No registro, o brother apareceu falando sozinho sobre ser colocado na berlinda com naturalidade pela casa enquanto os outros participantes reclamam ao serem votados.

Ao sair da dispensa da residência e ir para o banheiro pentear o cabelo se olhando no espelho, o motorista de aplicativo surpreende ao chamar alguém do reality show de "Princesa Isabel", herdeira da família real que assinou a Lei Áurea no Brasil para abolir a escravatura no país em 1888.

"Eu vou ficar indo pra paredão. Eu posso ir pra paredão. Nego não quer ir pra paredão. Vai cair no paredão. Por mim vai cair no paredão, princesa Isabel", reclamou ele ao fazer o trajeto e falando sozinho.

Vale lembrar que Davi atendeu o Big Fone e foi direto para o paredão, porém, ele teve o direito de puxar alguém para a berlinda e escolhida foi Yasmin Brunet, que se salvou na prova Bate e Volta. Após a dinâmica, a modelo ficou revoltada ao ser colocada como "jogadora inútil" pelo emparedado.

Em conversa com pessoas próximas, a loira reclamou que Davi deseja reforçar o estereótipo de "patricinha nojenta". A mãe dela, Luiza Brunet, acusou o participante de injúria, dando a entender que o processaria. A atriz Carolina Dieckmann saiu em defesa dele, postando alguns xingamentos que Yasmin usou contra o baiano.

O que aconteceu com Yasmin e Davi?

A relação de Yasmin e Davi nunca foi das melhores dentro da casa, contudo, a situação piorou após a eliminação de Wanessa Camargo por conta da denúncia feita por ele de se sentir agredido por ela depois da última festa.

Para piorar, neste domingo, 03, durante a formação do Paredão, Davi puxou Yasmin para a berlinda, como determinado pelo Big Fone. Ao indicar o nome dela, ele a chamou de "jogadora inútil", o que gerou comoção dentro e fora da casa.

A modelo então foi protegida por Leidy Elin e acabaram se desentendendo até com Matteus. A famosa ainda declarou que não quer dormir no mesmo quarto que o emparedado.

Já a mãe dela, Luiza Brunet, repostou um texto sobre o que seria injúria e acusou o participante de ter feito isso contra sua herdeira. A famosa então falou que Davi teria cometido um crime ao ter falado assim com sua filha. Leia mais aqui.