BBB 24: Vanessa Lopes vê sinal para renascer com nova novela das 9

Renascer', remake da novela dos anos 1990, estreia na segunda-feira, 22; Os brothers assistiram o primeiro capítulo nesta quinta-feira, 18

Vanessa Lopes acaba de encontrar um novo sinal nesta quinta-feira, 18. Depois de teorizar sobre letras de música e se convencer que estava rodeada de atores, a TikToker de 24 anos viu em uma chamada da novela uma orientação para sua vida, como ela mesma contou afirmou.

Isso porque hoje os brothers assistiram o primeiro capítulo de Renascer, a nova trama das 9 da Globo que estreia na segunda-feira, 22: "Não sou a louca dos sinais? Quando vi a novela ali, Renascer, falei é isso. Bora renascer", disse ela em conversa com

"Não sou a doida dos sinais? Quando vi a novela ali #Renascer vi logo que era isso. Bora renascer." (Vanessa Lopes) #BBB24pic.twitter.com/sEcREswD6Y — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 18, 2024

. "Só que como renasce? Fiquei ali, como que eu vou renascer? Essa novela vou ter que assistir fora daqui porque não vou conseguir [aqui]", disse.

Renascer é uma trama original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1993, que foi adaptada por Fabio Luperi na nova versão. A novela gira em torno de José Inocêncio, fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia, e seus quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e o caçula João Pedro, a quem o pai culpa pela morte da mãe no parto.

Vanessa Lopes acredita estar confinada com atores

Vanessa Lopes assustou Beatriz e Alane nesta quinta-feira, 18, ao acusar as sisters de serem "atrizes" colocadas no jogo. De acordo com a influencer, a produção teria escalado todo o resto da casa, como atores, que possuem características semelhantes às de pessoas próximas a Lopes, para enganá-la dentro da casa. Durante conversa com as participantes na sala da casa, a sister expôs sua hipótese e então colocou as colegas de confinamento contra a parede.

Bin Laden e Vanessa discutem: ‘Me deixa!’

Ainda nesta quinta Bin Laden e Vanessa discutiram por causa das conversas sobre jogo e ela até indicou que eles podem se enfrentar no paredão.Tudo começou quando Bin contou que está chateado com Vanessa por causa de uma conversa que tiveram no dia anterior.