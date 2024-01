BBB 24: Vanessa Lopes se chateia com falta de prioridade: "Na Xepa há semanas"

Ao refletir sobre o jogo, Vanessa Lopes se chateia com a falta de prioridade e reclama de estar na Xepa novamente; confira!

A influenciadora digital Vanessa Lopes está chateada por não ser prioridade de ninguém no BBB 24. Nesta terça-feira, 16, a sister desabafou sobre a sua mágoa após não ser selecionada para o Cine BBB na última segunda-feira, 15.

Em conversa com ViniciusRodrigues e MC Bin Laden no Quarto Gnomo, Vanessa desabafou sobre o que estava sentindo. "Acha que eu não tô magoada? Eu tô na Xepa há tantas semanas. Ninguém pensa em nada, se eu fosse prioridade de alguém, eu não estava na Xepa, eu parei pra pensar nisso. E tá tudo bem, o problema não é a Xepa", refletiu a influencer.

A morena ainda voltou a afirmar que estava chateada por não ter sido escolhida para o cinema e disse que não tem amigas mulheres no jogo. "Eu tô há um tempão ali comendo, a pessoa já tá comendo bem. Custa me chamar? Eu não posso esperar coisa de gente que eu acabei de conhecer e tá tudo bem, é isso, a vida é isso, são trocas. Não deu certo, eu queria uma amiga mulher do meu lado e, pelo visto, eu não tenho", desabafou ela.

Vale lembrar que, para o Cine BBB, as participantes Isabelle, Wanessa e Fernanda foram sorteadas para participar da dinâmica. Em seguida, elas escolheram Giovanna, Yasmin e Pizane para lhe acompanharem no filme.

Yasmin Brunet perde a paciência e dá invertida em Vanessa Lopes

Ainda nesta terça-feira, 16, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes mostraram que sua tensão continua na casa do BBB 24. Após a dinâmica do Quarto Amarelo, que premiou alguns dos confinados em uma ação publicitária, a produção do programa liberou os participantes para adentrar o cômodo e aproveitar a comida disponível, uma boa notícia para aqueles que estão na Xepa e já lidam com a escassez dentro da casa.

Preocupada com a comida no confinamento, Vanessa reclamou que alguns brothers ainda não tinham comido, enquanto todos estavam se alimentando, em uma conversa com Rodriguinho. Mas, o detalhe é que também estava comendo na hora da reclamação. Yasmin, viu a cena e não deixou passar batido: "Então para de comer", disparou.

Vanessa ficou constrangida e tentou se explicar: “Não, eu sei, mas é isso, eu estou pensando no que eu faço também. É isso que eu tô pensando, mas ninguém vai pensar em mim”, disse a dançarina. Yasmin fez piada com a cena: “Ela fala isso com o queijo na mão”, a modelo caiu na risada ao se dirigir a Rodriguinho.

A influenciadora continuou a tentar se explicar: “Eu falo isso sabendo, eu sei que as pessoas não pensam em mim”, disse Vanessa, que chegou a levar a mão ao rosto, visivelmente tensa com o comentário da modelo, com quem enfrenta uma desavença dentro e fora da casa. Yasmin foi se afastando após o comentário.