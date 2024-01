BBB 24: Vanessa Lopes reclama de gritaria na casa: 'Pior dia'

Incomodada, a sister Vanessa Lopes criticou o 'falatório alto' dos brothers mais uma vez dentro do BBB 24

Enquanto esperavam o início de mais uma festa no BBB 24, da Globo, Vanessa Lopes e Rodriguinho se reuniram na mesa da Xepa para um bate-papo. Em certo momento da conversa, os dois reclamaram do alto tom em que os brothers estavam falando na casa.

"Eu não estou aguentando essa gritaria, velho", declarou o pagodeiro. A influenciadora digital, então, concordou com o colega de confinamento. "Vou te contar, meu", resmungou o artista. "Acho que é porque a gente está no auge hoje. A gente não vai aguentar a gritaria. Já está tendo sempre, só que hoje vai ser o pior dia", observou Vanessa Lopes.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a sister reclama de barulhos dentro da casa. Na última terça-feira, 16, momentos antes do paredão, a famosa demonstrou grande incômodo ao ouvir Davi e Beatriz cantando no banheiro.

Na ocasião, Vanessa Lopes chegou a comentar com Bia que os dois estavam passando do ponto. "Vocês estão gritando muito, real. É uma casa com muita gente", reclamou Vanessa. E completou: "E eu só posso cortar a unha aqui, porque não posso no quarto. E eu estou desencravando as minhas unhas. Não querendo ser chata, me perdoe", disse ela.

O comentário da sister, inclusive, repercutiu entre os internautas e dividiu opiniões na web. "'Não é querendo ser chata não', ela sendo chata 24h por dia", opinou uma seguidora na rede social X, antigo Twitter. "Mas se fosse o amigão dela, super confiável, o Nizam, que é o 'primeiro hétero top que é incrível', estaria tudo bem…", disparou outra.

Confira o momento:

Rodriguinho revela quem gostaria de enfrentar no paredão

Depois da eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, os brothers recalcularam a rota e conversaram sobre os próximos passos do jogo. Nesta quarta-feira, 17, em conversa com Nizam, Rodriguinhorevelou quem gostaria de enfrentar em um paredão.

Ele, então, citou o nome de Beatriz como possível alvo. "Acho que a Bia é mais forte. Bia, vem. 'Bia, nada contra você, mas você é forte e eu quero me testar com uma pessoa forte. Ainda vou respeitar ela chamando. Quero me testar com uma pessoa forte", concluiu Rodriguinho.