BBB 24: Vanessa Lopes reclama de brothers cantando: 'Estão gritando'

Enquanto Davi e Beatriz cantavam no banheiro do BBB 24, Vanessa Lopes demonstrou incômodo com comportamento alegre dos brothers

A sister Vanessa Lopes se mostrou incomodada com o comportamento de alguns brothers dentro do BBB 24, da Globo. Nesta terça-feira, 16, enquanto Davi e Beatriz estavam cantando no banheiro, a influenciadora disse alertou os colegas de confinamento e avisou que o tom estava bastante alto.

"Vocês estão gritando muito, real. É uma casa com muita gente", reclamou Vanessa. E completou: "E eu só posso cortar a unha aqui, porque não posso no quarto. E eu estou desencravando as minhas unhas. Não querendo ser chata, me perdoe".

O comentário de Vanessa Lopes rapidamente repercutiu entre os internautas e dividiu opiniões na web. "'Não é querendo ser chata não', ela sendo chata 24h por dia", opinou uma seguidora na rede social X, antigo Twitter. "Mas se fosse o amigão dela, super confiável, o Nizam, que é o ‘primeiro hétero top que é incrível', estaria tudo bem…", disparou outra.

Vanessa Lopes segue incomodada com Davi cantando no banheiro. Ela pediu para Beatriz parar pois estava incomodando ela a cortar as unhas. Davi começou a cantar mais alto. #BBB24pic.twitter.com/O4m0tZZz8F — igu (@omeninoigorr) January 16, 2024

Rodriguinho sobre fala Davi: 'Não estou aguentando’

Nesta terça-feira, 16, enquanto conversa com Pitel, Fernanda e Pizane, na academia, Rodriguinho comenta sobre Davi: "Eu não estou aguentando essa alegria repentina do Davi, não vem com esse papo de se arrepender e ficar na moral. Virar outra pessoa? Ele está vendendo o peixe dele o dia inteiro", começou o cantor.

Pizane opina que o brother pode estar assustado com o Paredão e querendo mostrar o que sente. "Eu também não. Eu também falei: 'Nossa, virou outra pessoa. Engraçado que virou outra pessoa'", concordou Fernanda. A sister, então, diz: "Isso é VT". Rodriguinho afirma: "Ele está vendendo o peixe dele o dia inteiro". Na sequência, Davi entra na academia e os brothers mudam de assunto.