BBB 24: Vanessa Lopes joga escovas de brothers fora: 'Consciência limpa'

Enquanto organizava o banheiro do BBB 24, Vanessa Lopes se irritou com bagunça dos brothers e jogou escovas de dente fora

A influenciadora Vanessa Lopes segue sendo um dos assuntos mais comentados do BBB 24, da Globo - dentro e fora do reality show. Nesta quinta-feira, 18, a sister acabou se desentendendo com MC Bin Laden e protagonizou um breve bate-boca com o cantor.

Momentos depois, ela seguiu até o banheiro da casa para ajudar outros brothers com a faxina do dia. Enquanto organizava o local, Vanessa Lopes relatou sua discussão com o funkeiro para Alane.

"Eu tô ficando ligada nesse jogo! E não vem me pilhar, não, eu tô pilhada de outra forma agora. Primeiro, que quem começou a organizar essas coisas aqui fui eu. Então, eu tô de consciência limpa", declarou ela, afirmando que já havia arrumado a bancada durante a madrugada.

"Quem ficou de madrugada aqui botando as coisas no lugar fui eu. Só que eu não falei para ninguém. Porque, às vezes, é o exemplo que funciona. Tu viu que ficou muito mais organizado quando eu joguei tudo fora? Só que eu não falei para ninguém, porque poderia parecer muito incisivo", completou a criadora de conteúdo.

Na sequência, Vanessa Lopes reuniu as escovas de dente que estavam na bancada do banheiro e jogou fora. "Quem quiser usar, pega a escova e guarda no lugar. Vamos na base do exemplo para ver se o povo segue", declarou. E completou: "Eu vou explicar a situação para todas as mulheres que eu acho que estão sofrendo aqui nessa casa", disse ela para Yasmin Brunet.

Yasmin Brunet se assusta com comportamento de Vanessa Lopes

Nos últimos dias, a influenciadora Vanessa Lopes tem gerado preocupação entre seus colegas de confinamento devido a alguns de seus comportamentos. Nesta quinta-feira, 18, a dançarina surpreendeu Yasmin Brunet ao se aproximar repentinamente e compartilhar uma de suas 'teorias da conspiração' sobre o Big Brother Brasil 24.

Além dos atritos fora da casa por conta do surfista Gabriel Medina, Vanessa também criou a teoria de que elas teriam sido confinadas juntas para competir por um dos brothers da casa, que teria um estilo parecido com o do ex-marido da modelo, o executivo Nizam. Por isso, a dançarina acredita que as duas estão sofrendo com uma rivalidade, que é inexistente.

Vanessa se aproximou de sua rival para revelar a teoria no banheiro: "Percebeu que ele jogou no lugar errado? Estão jogando com a gente, com a cabeça da pessoa, para a pessoa não lembrar das coisas. Quando a gente tá ocupada demais cuidando das pessoas não vemos as coisas", iniciou enquanto passava a mão no cabelo da modelo.