BBB 24: Vanessa Lopes e Yasmin Brunet se estranham após 'selarem a paz'

Suposto 'climão' em momento de interação entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes no BBB 24 chamou atenção dos internautas

Quem esperava rivalidade entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes dentro do Big Brother Brasil 24, da Globo, pode se deparar com alguns indícios de um suposto climão nos próximos dias. Após as sisters selarem a paz em um primeiro encontro dentro do confinamento, um breve desentendimento entre as duas chamou a atenção dos internautas.

Durante a edição ao vivo de segunda-feira, 8, Yasmin e Vanessa acabaram se estranhando enquanto participavam da dinâmica do Puxadinho. Na ocasião, os brothers precisaram se dividir em três grupos para decidirem quais participantes completariam o elenco do BBB 24.

Em certo momento, a filha de Luiza Brunet deu um 'toque' na influenciadora, que pareceu não gostar muito. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar Vanessa com semblante bastante sério após um comentário de Yasmin.

Os fãs do reality show, é claro, não deixaram o 'climão' passar despercebido. "A Yasmin tá tentando forçar uma amizade mas é nítido que a Vanessa não quer", comentou uma internauta. "Yasmin tá forçando uma barra, né?", disse outra. "Já pode começar com briga, é disso que gostamos!", destacou uma terceira.