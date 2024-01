BBB 24: Vanessa Lopes e sisters teorizam sobre músicas do programa: 'Sinais'

Em conversa no Jardim, Vanessa Lopes e as sisters Yasmin Brunet e Wanessa teorizam sobre as músicas escolhidas para tocar no BBB 24; confira!

As teorias dos participantes do BBB 24 estão a todo vapor! Na tarde desta quinta-feira, 18, as sisters Vanessa Lopes, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, do grupo Camarote, criaram algumas teorias de que elas estão recebendo sinais através das músicas que tocam durante o dia no programa.

Em conversa no Jardim, as três discutiram sobre os significados das letras das canções e interpretaram elas como dicas do público. "Eu escolhi Shake It Off da Taylor Swift. Eu dei uma lista com 10 [para a produção], mas só tocou essa", contou Yasmin. Logo, Vanessa cantou um trecho da música, que fala sobre jogadores e haters, como se fosse um sinal para elas continuarem jogando.

Wanessa também contou que escolheu 'Bohemian Rhapsody', da banda Queen. Juntas, as três cantam o trecho inicial da música. "Isso é a vida real? Ou isso é apenas uma fantasia? Preso em um deslizamento. Não há como escapar da realidade. Abra seus olhos", dizia a letra da música. Vanessa associou a última frase com o livro 1989, de George Orwell, que inspirou o Big Brother: "O olho que tudo vê", disparou a influencer.

Chocadas com sua teoria, Yasmin e Wanessa ficaram de queixo caído. "Amiga, você está recebendo os mesmo sinais que eu", disse Vanessa para Brunet. A modelo caiu na risada e mandou um recado para as sisters. "Deixa eu te falar uma coisa, se isso for uma coincidência, estão rachando o bico da gente", disparou a loira.

Vanessa Lopes acredita estar confinada com atores

Mais cedo nesta quinta-feira, 18, Vanessa Lopes confessou que tem outra teoria sobre o BBB 24. Em conversa com Beatriz e Alane, ela acusou as sisters de serem "atrizes" colocadas no jogo. Ao longo dos últimos dias o comportamento da Tiktoker tem chamado atenção na web especialmente devido às teorias sobre o jogo criadas por ela.

De acordo com a influencer, a produção teria escalado todo o resto da casa, como atores, que possuem características semelhantes às de pessoas próximas a Lopes, para enganá-la dentro da casa. Durante conversa com as participantes na sala da casa, a sister expôs sua hipótese e então colocou as colegas de confinamento contra a parede.

“Vocês são atores. Todos. Não é? Pode falar agora! Entrega o jogo", disparou ela. Alane, que ficou assustada, pediu que a sister respirasse, mas ela continuou insistindo na teoria. "Eu sei, vocês estão tentando me pagar de doida. Eu já tô entendendo isso aqui. Você me falou que você era atriz, você me falou que você era atriz”, disse ela, apontando para a dupla. "Não quer dizer que eu seja atriz na vida. A profissão é ser atriz”, argumentou Alane.

"Então, eu tenho que ser eu. Eu não tenho que ser o que os outros tão me pilhando para ser, vocês estão certos. Eu não vou apertar o botão, gente", comentou Lopes, referindo-se a um incidente mais cedo, quando expressou o desejo de apertar o botão de desistência do jogo. "Você tem que ser você", respondeu Beatriz. "Não, mas aqui eu não vou conseguir ser eu, porque eu já estou vendo uma culturazinha de cancelamento. Quando a gente tá sendo cancelada, a gente não tá sendo a gente. Não se preocupa comigo, não", rebateu ela.

