BBB 24: Vanessa Lopes critica postura de Alane em 'fofoca': 'Maldade'

Vanessa Lopes deu opinião sincera e falou sobre o envolvimento de Alane em 'fofoca do espelho' com Nizam no BBB 24

A sister Vanessa Lopes ainda não conseguiu deixar de lado a 'fofoca do espelho' no BBB 24, da Globo. Na noite deste domingo, 14, a influenciadora abriu o jogo e opinou sobre o envolvimento de Alane na treta com Nizam, incluindo o desmaio da colega de confinamento.

"O foco é: ela viu que eu estava magoada com a situação, que ela sabia que tinha saído da boca dele [Nizam], que ela interpretou de forma equivocada, porque não foi a forma como ele falou. Ela distorceu o que ele falou. 'Não, porque eu vi dessa forma'", declarou.

E seguiu: "Ela passou uma coisa que ele disse sem maldade, ela interpretou na maldade". Fernanda, que estava presente na conversa, questionou: "Tipo maldade de mulher, né?". "Maldade de mulher para mim. Querendo me pagar de louca", concordou Vanessa Lopes.

Em seguida, a sister recordou o momento em que Alane acabou desmaiando durante uma conversa com Nizam na noite de sábado, 13, momentos antes da festa. "Quando viu que eu estava machucada com isso e teve a oportunidade de falar com ele, ela não falou com ele", declarou a influenciadora. "Desmaiou?", perguntou Fernanda.

"Não, ela não falou com ele e ele percebeu isso", respondeu Vanessa Lopes. Vale lembrar que, mais cedo, a participante do Camarote conversou com Nizam sobre o ocorrido e ouviu o lado do brother a respeito da 'fofoca do espelho'.

Vanessa falando que a Alane interpretou com maldade o que o Nizam disse, que ele não falou com maldade pic.twitter.com/9dsZ8qEpMC — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 14, 2024

Vanessa Lopes recusa conversa com sister no BBB 24

Após Vanessa Lopes conversar com Nizam, Alane procurou a colega de confinamento para esclarecer de vez a situação e explicar que não agiu de má fé ao se envolver no assunto. A influenciadora, no entanto, avisou que não gostaria de conversar no momento.

"Estou sendo bombardeada de informações. Então, assim, às vezes eu preciso do meu tempo só pra assimilar as situações. Tem muita coisa passando na minha cabeça, eu tô fazendo muita fanfic na minha cabeça, eu não sei o que é real e o que não é. Então, eu tô perdida e preciso do meu tempo pra assimilar. Depois de cada conversa que eu tenho, decidi que vou respirar um pouco", declarou Vanessa Lopes.

"Tudo bem. Quer me chamar depois então? Porque, na real, não é nem uma história minha, entendeu? É só um detalhe", disse Alane. "Querer, eu quero. Mas não agora…", pontuou a influenciadora.