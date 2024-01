BBB 24: Vanessa Lopes critica aproximação entre brothers: 'Se odeiam'

Será? Analisando os últimos acontecimentos do BBB 24, Vanessa Lopes criticou a interação de dois brothers durante a festa

A influenciadora Vanessa Lopes está fazendo especulações sobre o jogo do BBB 24, da Globo, desde a eliminação de Lucas Pizane, ocorrida na última terça-feira, 16. Após curtir a terceira festa do reality show, a sister analisou a aproximação entre MC Bin Laden e Nizam durante a madrugada de quinta-feira, 18.

Em conversa com Alane, a participante do camarote criticou a interação dos brothers, uma vez que não são aliados na casa. "Se o Nizam e o Bin se odeiam tanto... Se eles não estão juntos, por que na festa eles estavam conversando e se abraçando? Por que os dois estão se abraçando se eles se odeiam?", questionou ela.

Alane, então, concordou com a observação da colega: "O Bin falou hoje que não confia no Nizam, e eles estavam se abraçando na festa". Vanessa Lopes, por sua vez, afirmou que o executivo de contas e o funkeiro não estão fazendo um jogo limpo. "Por que cada um está em um quarto?", indagou.

E completou: "Já percebeu que o Nizam dorme com um olho aberto e outro... Ele acorda muito fácil e quando eu falei isso dele: ‘tá louca? Eu durmo muito pesado’. Então eles estão fazendo um jogo muito sujo. Se a gente estiver juntas, feito mulher, isso aqui fora explode. Porque eles estão pilhando nas nossas dores", refletiu a sister, por fim.

Comportamento de Vanessa Lopes em festa preocupa

Na madrugada desta quinta-feira, 18, os confinados curtiram a terceira festa do Big Brother Brasil. Mas parece que Vanessa Lopes não conseguiu aproveitar a noitada. Durante o evento, a participante fez desabafos pesados e até confessou que está conversando com as paredes da casa. O clima tenso gerou preocupação dentro e fora do reality.

Vanessa causou estranheza entre os brothers antes mesmo de marcar presença na festa. Enquanto se arrumavam, ela confessou que estava recebendo sinais das paredes da casa: "Olha, se eu tiver lido aquela parede certa", disse a dançarina, que não explicou o significado e deixou Fernanda alarmada: "Que papo torto", a sister opinou.

Já durante o evento, Vanessa chegou a dançar e curtir com alguns brothers, mas logo começou a chorar e fez um desabafo pesado sobre alguém fora da casa: "Eu tenho uma pessoa que é muito talentosa e não queria que ela ficasse reconhecida por mim. Eu fiquei com medo do que pudesse acontecer com a vida dele", disse em meio às lágrimas. Confira na íntegra!