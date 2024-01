BBB 24: Vanessa fez pedido inusitado para Nizam antes de desistir

Saiba o que Vanessa Lopes pediu para Nizam antes de tomar a decisão de apertar o botão da desistência para sair do BBB 24

Antes de apertar o botão da desistência do BBB 24, da Globo, Vanessa Lopes fez um pedido inesperado para Nizam. Na sala de estar, ela parou o brother e perguntou se ele queria desistir junto com ela.

“Aperta comigo?”, perguntou ela. E ele disse: “O quê?”. “O botão”, respondeu. Porém, ele não aceitou. Logo depois, Vanessa decidiu desistir do jogo e pediu para sair do reality show.

Momentos depois que ela entrou no confessionário, Nizam contou sobre a pergunta inesperada dela para os outros participantes. "Ela me acordou, começou a fazer carinho em mim, conversamos. Ela falou: 'Aperta o botão comigo'. Eu falei: não, Vanessa, a gente não vai apertar botão'. Ela foi, bebeu água, ela voltou pra sala e apertou", relembrou.

Ao ouvir isso, Yasmin Brunet opinou: "Gente, isso não é normal, tá estranho. Metade das coisas que ela fala não fazem nem sentido". Por sua vez, Wanessa Camargo afirmou: "Agora fez muito sentido. Ela tá sofrendo muito. Ela não tá conseguindo ser ela, não tá conseguindo organizar as ideias. Por isso que eu tô chorando. Porque eu reconheci tudo que eu vejo que está acontecendo".

Saiba o que Vanessa disse após apertar o botão

Logo depois de apertar o botão da desistência, Vanessa justificou sua atitude para os outros participantes. “Desculpa, mas minha cabeça está em outro lugar. Está tudo bem. Vou seguir minha vida. Eu passei um ano estudando, lendo livro. Eu parei de viver”, disse ela.

Então, ela subiu no colo de Deniziane e disse: “Vocês são bons. Eu não quero que ninguém seja cancelado”. Enquanto isso, MC Bin Laden chorava bastante com a atitude da amiga.

Ao ver a parede com os enfeites de olhos, ela desabafou: “Essa parede… Me deixou doidona”. Então, o Big Boss mandou a sister ir para o confessionário e ela se despediu de todo mundo. Os participantes confinados ficaram em choque com a decisão da influencer, que saiu do reality show.