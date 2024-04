BBB 24: Vale vaga na final! Saiba como será a última prova da temporada

Confira como será a Prova do Finalista, que levará um participante direto para a final do BBB 24

Após a eliminação de Beatriz, o TOP 4 do Big Brother Brasil 24 já está se preparando para a última prova da temporada. Na noite desta quinta-feira, 11, acontece a Prova do Finalista, em que Alane, Davi, Isabelle e Matteus disputarão uma vaga para a grande final do programa.

Como será a prova

Cada jogador será a escova do lava-jato e deverá ficar em uma plataforma girando o tempo todo e encarando algumas adversidades durante a prova como chuva e vento.

Além disso, eles devem permanecer o tempo todo segurando com, pelo menos uma das mãos, um disco. "Cuidado! Se você deixar o disco cair, você estará eliminado!", dizia o vídeo de explicação dos dummies.

Os brothers devem segurar o disco utilizando apenas mãos e braços, sem poder utilizar nenhuma outra parte do corpo para auxiliar.

A prova precisa acabar até o programa ao vivo de amanhã. Se até a hora da atração os participantes ainda estiverem na prova, eles decidirão a vaga na final através da sorte. Os jogadores terão que escolher uma das chaves que ligará o carro.

Além do lugar na final, o vencedor da prova ainda levará para casa a novidade da fabricante de veículos. Os outros três brothers, disputarão o último paredão do BBB 24.