BBB 24: Tudo isso? Davi se choca ao descobrir número de votos que recebeu

Ao vencer liderança pela primeira vez, Davi se choca ao ficar sabendo quantos votos recebeu no programa e o brother que mais o escolheu

Apenas agora na reta final do programa, Davi conseguiu vencer pela primeira vez a Prova do Líder e teve acesso à central para descobrir algumas informações. Ao lado de Isabelle, sua aliada desde o início, o baiano ficou sabendo quantos votos tomou até hoje.

Prioridade de voto de muita gente, o motorista de aplicativo com frequência foi alvo de muitos brothers. Com isso, ele acabou acumulando 31 votos e a pessoa que mais o escolheu nos paredões foi Lucas Henrique, participante que ele colocou direto na berlinda.

"Bora ver quem votou em mim", disse ele. "A casa toda!" brincou Davi e viu quantas vezes foi votado. "31 votos! Você recebeu 31 votos!", exclamou o baiano, surpreso. "Meu Deus!", reagiu Isabelle. "31 votos durante a edição toda!", disparou Davi.

"E quem mais votou em você foi o Lucas!", apontou Isabelle, que se surpreendeu com as descobertas. "Meu Deus, Davi!", falou ela admirada com a descoberta. "Tu já pensou? 31 votos! 31!", reforçou o brother. "Se você tivesse sido Líder antes, você poderia ter usado isso", avaliou Isabelle.

Ainda no Quarto do Líder, Davi e Isabelle falaram sobre o que enxergaram no discurso de Tadeu Schmidt. O baiano ainda chocou a aliada ao contar uma descoberta sobre Buda.

Giovanna fica em choque ao ver brother mais seguido

Após ser eliminada do BBB 24 neste domingo, 07, Giovanna participou do Bate-Papo BBB e ficou sabendo de algumas coisas que aconteceram durante seu confinamento no reality show. Uma delas foi quem foram os participantes mais seguidos.

Ao ver os brothers que mais aumentaram seus números na rede social, a nutricionista ficou passada. Ainda mais que o primeiro foi Davi, um de seus rivais dentro do programa. Giovanna então se mostrou surpresa com os queridinhos pelo público. Veja a reação dela aqui.